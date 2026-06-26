المنتخبات الأفريقية .. زحف جماعي نحو دور الـ 32 في كأس العالم



تواصل المنتخبات الأفريقية كتابة التاريخ في نسخة كأس العالم 2026، مستفيدة من النظام الجديد للبطولة، لتؤكد تطور الكرة في القارة السمراء وقدرتها على مقارعة كبار اللعبة، حيث ضمنت منتخبات عدة تواجدها في الدور المقبل، بينما تقف أخرى على أعتاب تأهل تاريخي. وجاءت خريطة التأهل والفرص الأفريقية في المونديال الحالي لتثبت هذه الصحوة؛ إذ حسمت ثلاثة منتخبات مقاعدها رسمياً في دور الـ32 بقيادة المنتخب المغربي «أسود الأطلس» الذين واصلوا عزف نغمة التألق، ورافقهم كل من ساحل العاج وجنوب أفريقيا، في حين بات المنتخب المصري والمنتخب الغاني على بعد خطوة واحدة صغيرة جداً من اللحاق بركب المتأهلين بنسبة تصل إلى 99%، مع امتلاك الجزائر والكونغو لفرص كبرى، وحاجة الرأس الأخضر للفوز أمام السعودية.



وقد حظي هذا التوهج الأفريقي بإشادة عالمية واسعة، كان أبرزها التصريحات المدوية للنجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش بعد فوز جنوب أفريقيا المثير على كوريا الجنوبية، حيث وجه رسالة مباشرة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم قائلاً: «أعتقد أن هذه رسالة إلى الفيفا، يجب عليهم إحضار المزيد من الدول الأفريقية إلى كأس العالم! نيجيريا يجب أن تكون هنا أيضاً، كرة القدم الأفريقية مختلفة، لا يلعبون تمريرات غير ضرورية، عندما يحصلون على الكرة، يهاجمونك فوراً. هذا هو نوع كرة القدم الذي نريده!».



ولم يتردد إبراهيموفيتش في انتقاد الأسلوب الأوروبي مقارنة بالاندفاع الأفريقي الممتع، موضحاً: «كرة القدم الأوروبية مملة، تمريرات خلفية كثيرة جداً وتكتيكات كثيرة جداً. المغرب وجنوب أفريقيا تأهلا إلى الدور التالي، المغرب هو أفضل فريق أفريقي في الاستحواذ على الكرة، وجنوب أفريقيا هي الأفضل في الهجمات المرتدة». واختتم «السلطان» تصريحاته برؤية تفاؤلية لمستقبل القارة في هذه النسخة معبراً عن أمنياته وموجهاً نصيحة ساخرة لبعض النجوم قائلاً: «أعتقد أن فريقاً أفريقياً سيصل إلى نصف النهائي هذا العام. أنا سعيد، يستحقون ذلك. يجب أن تكون أفريقيا الأفضل وأتمنى التوفيق لكامل منتخبات القارة السمراء في البطولة!».