مونديال 2026 يكسر الرقم القياسي لعدد الأهداف في نسخة واحدة

حطمت كأس العالم لكرة القدم 2026 الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف خلال نسخة واحدة من البطولة، وذلك خلال مباراة الولايات المتحدة وتركيا في المجموعة الرابعة، في وقت مبكر من يوم الجمعة، إذ سجل أوستن تراستي هدف التقدم للمنتخب الأمريكي، ليصبح الهدف رقم 173 في البطولة، متجاوزاً الرقم القياسي السابق البالغ 172 هدفاً، والمسجل في كأس العالم 2022 في قطر.

وبعد هدف تراستي، شهدت المباراة أربعة أهداف أخرى، لتنتهي بفوز تركيا 3-2، ويرتفع إجمالي أهداف البطولة حتى الآن إلى 177 هدفاً.

وتم تحطيم الرقم القياسي في المباراة رقم 59 من كأس العالم 2026.

وكان الرقم القياسي السابق، البالغ 172 هدفاً، قد سُجل على مدار جميع مباريات كأس العالم 2022 في قطر، والتي بلغ عددها 64 مباراة.

وتشهد النسخة الحالية 104 مباريات، بزيادة 40 مباراة عن النسخة الماضية، بعدما رفع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عدد المنتخبات المشاركة من 32 إلى 48 منتخباً.

وقال جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، عبر حسابه على «إنستجرام»: «إن تجاوز الرقم القياسي السابق البالغ 172 هدفاً، والمسجل في قطر، يؤكد الإثارة والبراعة الهجومية اللتين جعلتا كأس العالم 2026 بالفعل حدثاً لا يُنسى».