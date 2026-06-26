اليابان تتعادل مع السويد وتضرب موعداً مع البرازيل في دور الـ32

تعادل منتخبا اليابان والسويد بنتيجة 1-1 على ملعب دالاس، في ختام منافسات المجموعة السادسة، ليتأهلا معاً إلى دور الـ32 في كأس العالم 2026، بعد مباراة متكافئة شهدت أفضلية متبادلة، ليحصد كل منتخب نقطة.

وأنهى المنتخب الياباني الدور الأول في المركز الثاني بالمجموعة برصيد 5 نقاط، ليضرب موعداً مع المنتخب البرازيلي، متصدر المجموعة الثالثة، في مواجهة قوية بدور الـ32، فيما حجزت السويد مقعدها ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث برصيد 4 نقاط، في انتظار اكتمال نتائج بقية المجموعات لتحديد منافسها في الدور المقبل.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، بعدما فشل المنتخبان في استغلال الفرص المتاحة، وسط انضباط دفاعي واضح من الجانبين، بينما حاول المنتخب الياباني فرض إيقاعه تدريجياً دون أن ينجح في هز الشباك قبل نهاية الشوط الأول.

ونجح المنتخب الياباني في التقدم بهدف في الدقيقة 56 عبر دايزن مايدا، بعد هجمة منظمة وتمرير ة متقنة من ريتسو دوان، وضعها باقتدار في مرمى السويد.

وأدرك المنتخب السويدي التعادل في الدقيقة 62 عن طريق أنتوني إيلانغا، الذي أطلق تسديدة يسارية رائعة استقرت في الزاوية البعيدة لمرمى الحارس زيون سوزوكي.

وكاد ألكسندر إيزاك أن يمنح السويد الأفضلية بعدها بثلاث دقائق، لكن سوزوكي تألق في الدقيقة 65 وتصدى لمحاولته الخطيرة، ليحافظ على التعادل الذي استمر حتى صافرة النهاية رغم المحاولات المتبادلة من المنتخبين.