تعطل «الماكينات» يؤجل تأهل مصر الرسمي

تسببت هزيمة منتخب ألمانيا أمام نظيره الإكوادور 1-2 في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة بدور المجموعات، في تأجيل الإعلان عن تأهل منتخب مصر رسمياً إلى دور الـ32 بكأس العالم المقامة حالياً في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وكان المنتخب المصري في طريقه للإعلان عن تأهله رسمياً إلى الدور المقبل بغض النظر عن نتيجة مواجهته أمام إيران في الجولة الثالثة، بعدما انتهى الشوط الأول من مباراة ألمانيا والإكوادور بالتعادل 1-1، إذ كانت خسارة أو تعادل الإكوادور تعني تأهل مصر قبل المواجهة.

وكانت الجماهير المصرية تترقب مواجهة ألمانيا والإكوادور لتأثيرها المباشر على حسابات التأهل، بعدما جمع منتخب مصر أربع نقاط من أول مباراتين، إثر التعادل مع بلجيكا والفوز على نيوزيلندا.

وحافظت مصر على حظوظها الكبيرة في التأهل، مستفيدة من نتائج عدد من المنتخبات المنافسة على بطاقات أفضل أصحاب المركز الثالث.

وتمنح نتائج المجموعات الأخرى المنتخب المصري أفضلية كبيرة قبل مباراته أمام إيران، إذ أنهت كوريا الجنوبية دور المجموعات بثلاث نقاط، كما بقيت اسكتلندا عند الرصيد ذاته، بينما تساوت البوسنة والهرسك مع مصر في النقاط مع تفوق المنتخب المصري بفارق الأهداف.

وبحسب نظام البطولة، يتأهل إلى دور الـ32 أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث في المجموعات الـ12، بينما يودع أصحاب المراكز الأربعة الأخيرة البطولة.

وتتصدر مصر المجموعة السابعة برصيد أربع نقاط، بفارق نقطتين عن إيران وبلجيكا، فيما تتذيل نيوزيلندا المجموعة برصيد نقطة واحدة، ويسعى «الفراعنة» إلى الفوز أو التعادل من أجل التأهل إلى دور الـ32 في صدارة المجموعة.