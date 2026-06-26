تحليل| الإكوادور تكشف ثغرات ألمانيا مبكراً

جاء فوز الإكوادور على ألمانيا مخالفاً للتوقعات التي رجحت استمرار الهيمنة الألمانية بعد البداية القوية في الجولتين الأولى والثانية، إلا أن المنتخب القادم من أمريكا الجنوبية نجح في قلب تأخره المبكر إلى انتصار مستحق بأداء منظم وشجاع، بعدما بدا الفوز بعيد المنال قبل المباراة.

وكشف منتخب الإكوادور عن ثغرات واضحة في صفوف ألمانيا، خاصة في الجانب الدفاعي الذي ظهر الأضعف بين خطوط "المانشافت"، وارتكب عدة أخطاء كادت تكلفه خسارة أكبر، بعكس خطي الوسط والهجوم، رغم الفرص التي لم تُستغل وكادت تغير نتيجة اللقاء.

تحرر من الضغوط

ورغم أن ألمانيا بدأت المباراة بهدف مبكر، بعدما احتاجت إلى دقيقتين فقط لافتتاح التسجيل عبر ليروي ساني إثر تحرك جماعي سريع، فإن هدف التعادل الذي جاء بعد دقائق معدودة غيّر المشهد بالكامل، إذ منح الإكوادور ثقة واضحة وحرر لاعبيه من الضغوط.

وفرض المنتخب الإكوادوري بعد التعادل أسلوبه تدريجياً، وحوّل اللقاء إلى مواجهة مفتوحة اعتمدت على الضغط المباشر وسرعة التحول، وأجبر لاعبي المنتخب الألماني على ارتكاب الأخطاء وفقدان الكرة في العديد من المناسبات، خصوصاً أثناء الخروج من المناطق الخلفية، وهو ما عطل بناء الهجمات الألمانية.

غياب الانضباط

وعانى المنتخب الألماني من غياب الانضباط التكتيكي بين خطوطه، إذ ظهرت مساحات واسعة خلف لاعبي الوسط، بينما افتقد خط الدفاع الانسجام بين قلبي الدفاع، فبدا الفريق أقل توازناً وصلابة مقارنة بمباراتيه السابقتين.

ودفع الثنائي جوناثان تاه وأنطونيو روديغر ثمن غياب التفاهم والأخطاء المشتركة، بعدما واجها صعوبة في التعامل مع التحركات المستمرة للمهاجمين، ولم ينجح أي منهما في فرض السيطرة داخل منطقة الجزاء رغم خبرتهما الدولية، كما عابهما البطء أمام سرعة لاعبي الإكوادور.

واستثمر منتخب الإكوادور سرعة غونزالو بلاتا ونيلسون أنغولو وتحركات إينر فالنسيا بين الخطوط، بينما منح ويليان باتشو الصلابة الدفاعية اللازمة لاستعادة الكرة والانطلاق سريعاً نحو الهجوم، وهو ما أرهق المنتخب الألماني في معظم فترات اللقاء.

عجز ناغلسمان

ووقف مدرب المنتخب الألماني، يوليان ناغلسمان، عاجزاً عن إيجاد حلول لمشكلات "الماكينات" التي تعطلت في المباراة، خاصة وسط الانتقادات التي طالت اختياراته لقائمة كأس العالم وعدم استدعاء بعض العناصر في مراكز محددة، في الوقت الذي نجح فيه مدرب الإكوادور بيكاشيتش في التعامل مع مجريات اللقاء.

كما شكلت فرصة ساني المهدرة من انفراد كامل في الدقيقة 76 نقطة التحول الأبرز، فبعد أقل من دقيقة، عاقبت الإكوادور منافستها بالهدف الثاني، لتؤكد الفارق بين فريق استغل لحظاته الحاسمة، وآخر افتقد الفاعلية رغم امتلاكه الاستحواذ.

إنذار مبكر

وأثبت منتخب الإكوادور أن الإيمان بإمكانية الفوز كان أحد أهم عوامل الانتصار، إذ لم يتراجع بعد التأخر المبكر، بل واصل الضغط بالوتيرة نفسها حتى خطف هدف الفوز، ليحقق تأهلاً مثيراً، في الوقت الذي وجهت فيه الخسارة إنذاراً مبكراً لألمانيا قبل انطلاق الأدوار الإقصائية، بعدما كشفت عن جوانب تحتاج إلى معالجة دفاعية وتكتيكية إذا أراد "المانشافت" مواصلة المنافسة على اللقب.