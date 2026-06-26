الإكوادور تفجر المفاجأة بفوز مثير وتاريخي على ألمانيا

فجر منتخب الإكوادور مفاجأة كبيرة بعدما حول تأخره أمام ألمانيا إلى فوز 2-1، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الخامسة بكأس العالم 2026، على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي، ليضمن مقعداً في دور الـ32 ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث.

واحتفظ المنتخب الألماني بصدارة المجموعة برصيد 6 نقاط رغم الخسارة، بعدما ضمن التأهل قبل المباراة، بفارق الأهداف عن منتخب كوت ديفوار الذي تأهل إلى الدور المقبل في المركز الثاني بالمجموعة.

وتعد هذه الهزيمة الأولى لمنتخب ألمانيا أمام منتخب من قارة أمريكا الجنوبية في دور المجموعات طوال تاريخ مشاركاته في كأس العالم.

وافتتح ليروي ساني التسجيل لألمانيا بعد مرور دقيقتين فقط، مستفيداً من تمريرة فلوريان فيرتز، ليسدد الكرة مباشرة بقدمه اليسرى إلى داخل الشباك.

وردت الإكوادور سريعاً في الدقيقة التاسعة، عندما أطلق نيلسون أنغولو تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في الزاوية اليسرى لمرمى مانويل نوير، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

وكشف المنتخب الألماني عن معاناة دفاعية واضحة خلال المباراة، إذ بدا الخط الخلفي الأقل تماسكاً مقارنة بخطي الوسط والهجوم، ومنح منافسه أكثر من فرصة للوصول إلى المرمى.

وألغت الحكمة الأمريكية توري بينسو ركلة جزاء احتسبتها لألمانيا مطلع الشوط الثاني، بعدما أظهرت مراجعة تقنية حكم الفيديو وجود مخالفة سابقة على ليروي ساني.

وتألق مانويل نوير في الدقيقة 62 بالتصدي لمحاولة خطيرة، قبل أن ينجو المنتخب الألماني من خطأ مشترك بين الحارس وجوناثان تاه كاد يمنح الإكوادور هدفاً ثانياً بعدها بدقائق.

وأهدر ساني فرصة محققة في الدقيقة 76 بعدما انفرد بالمرمى، قبل أن يستغل غونزالو بلاتا ارتباك الدفاع الألماني ويحول كرة داخل المنطقة إلى الشباك في الدقيقة 77، مسجلاً هدف الفوز.

وحافظت الإكوادور على تقدمها حتى صافرة النهاية رغم الضغط الألماني في الدقائق الأخيرة، لترفع رصيدها إلى 4 نقاط، محققة فوزاً وتأهلاً تاريخياً في كأس العالم 2026.