ساني يسجل ثاني أسرع هدف لـ «المانشافت» بعد 92 عاماً

سجل ليروي ساني هدفاً مبكراً قاد به ألمانيا للتقدم على الإكوادور، بعدما هز الشباك بعد 110 ثوان فقط من انطلاق المباراة في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم 2026.

وجاء الهدف إثر تمريرة من فلوريان فيرتز، قابلها ساني بتسديدة مباشرة بقدمه اليسرى إلى داخل المرمى، مانحاً منتخب ألمانيا بداية سريعة في اللقاء.



وأصبح الهدف ثاني أسرع هدف يسجله المنتخب الألماني في تاريخه كأس العالم، وذلك بعد 92 عاماً خلف هدف إرنست لِهنر في مرمى النمسا خلال نسخة 1934، والذي جاء بعد 25 ثانية فقط من صافرة البداية.



ويحتل هدف لِهنر المركز الثالث في قائمة أسرع الأهداف بتاريخ البطولة، الذي يتصدره التركي هاكان شوكور بعد 11 ثانية، خلف فاتسلاف ماسك لاعب تشيكوسلوفاكيا الذي سجل بعد 15 ثانية في مونديال 1962، وأمام الإنجليزي برايان روبسون والأمريكي كلينت ديمبسي.



ومنح الهدف ساني دفعة معنوية بعد انتقادات تعرض لها عقب أول مباراتين في البطولة، إذ يعد هدفه الأول مع ألمانيا في النسخة الحالية من كأس العالم.