(فيديو صادم) .. إصابة 17 شخصا في حادث دهس لحشد من مشجعي المكسيك في مونديال 2026

ذكرت وسائل إعلام متعددة أن سيارة دهست حشداً من مشجعي كرة القدم في منتجع كابو سان لوكاس المكسيكي، عقب فوز المكسيك على التشيك في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم لكرة القدم 2026، ما أسفر عن إصابة 17 شخصاً على الأقل.

وأوضحت التقارير أن الحادث وقع مساء الأربعاء على طريق لازارو كارديناس، وتم نقل المصابين إلى مستشفيات مختلفة.

وقال ألبرتو رينتيريا سانتانا، الأمين العام لإدارة بلدية لوس كابوس: «قام سائق كان في المنطقة بزيادة سرعته عندما صادف مجموعة من الأشخاص على الطريق».

وتم إلقاء القبض على السائق المشتبه به في المدينة، الواقعة في أقصى جنوب شبه جزيرة باخا كاليفورنيا المكسيكية.

وتواصل الشرطة المكسيكية التحقيقات بشأن ملابسات هذا الحادث.