مواجهة صعبة تنتظر «أسود الأطلس» في دور الـ32

بعد أن حسم المنتخب المغربي تأهله إلى دور الـ32، تترقب الجماهير المغربية والعربية هوية منافس «أسود الأطلس» في مباراته المقبلة بكأس العالم 2026.

وبلغ المغرب الدور المقبل بعد احتلاله وصافة المجموعة الثالثة عقب الفوز على هايتي 4-2، رافعاً رصيده إلى 7 نقاط، بفارق الأهداف خلف البرازيل التي أنهت دور المجموعات في الصدارة.

ووفقاً لمسار البطولة، ينتظر المنتخب المغربي مواجهة صعبة في دور الـ32، حيث يواجه ثاني المجموعة الثالثة متصدر المجموعة السادسة التي تضم هولندا واليابان والسويد، في ظل صراع ثلاثي على بطاقة الصدارة.

وتحدد مباريات الجولة الأخيرة الترتيب النهائي للمجموعة السادسة، حيث تلتقي هولندا مع تونس، وتواجه اليابان منتخب السويد، لتحديد هوية المنتخب الذي سيلتقي بالمغرب، فيما سيلعب ثاني المجموعة مع المنتخب البرازيلي.