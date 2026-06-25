المغرب يضرب هايتي برباعية ويحجز مقعده في دور الـ32

حجز المنتخب المغربي مقعده في دور الـ32 في كأس العالم 2026، بعدما حول تأخره مرتين أمام هايتي إلى فوز مثير 4-2 على ملعب مرسيدس بنز في أتلانتا، ليحسم بطاقة العبور وصيفاً للمجموعة الثالثة.

ورفع منتخب المغرب رصيده إلى 7 نقاط، متساوياً مع البرازيل التي تصدرت المجموعة بفارق الأهداف عقب فوزها على اسكتلندا، بينما ودعت هايتي البطولة دون أي نقطة بعد ثلاث هزائم.

وجاءت المباراة مثيرة ومتقلبة طوال التسعين دقيقة، وسط أداء هجومي مفتوح من كلا المنتخبين على مدار شوطي اللقاء.

وفاجأت هايتي الجميع بهدف التقدم في الدقيقة العاشرة عبر ليني جوزيف، مستغلاً تمريرة عرضية من الجهة اليمنى وخروجاً غير موفق من الحارس ياسين بونو، ليسجل أول أهداف منتخب بلاده في كأس العالم 2026.

ورد المغرب سريعاً بضغط هجومي مكثف، لكن إسماعيل صيباري أهدر فرصة واعدة في الدقيقة 13، عندما سدد الكرة فوق العارضة رغم تمركزه الجيد داخل المنطقة.

وتبادل الفريقان الهجمات قبل أن يتصدى الحارس جوني بلاسيد لمحاولتين خطيرتين في الدقيقة 30، الأولى أمام أشرف حكيمي والثانية أمام أيوب الكعبي.

وأدرك المغرب التعادل في الدقيقة 39، عندما تابع حكيمي كرة ارتدت من بلاسيد بعد تسديدة بلال الخنوس، ليعيد «أسود الأطلس» إلى أجواء اللقاء.

لكن هايتي استعادت التقدم سريعاً عبر ويلسون إيسيدور في الدقيقة 43، بعدما أطلق تسديدة قوية استقرت في الزاوية اليمنى لمرمى بونو، مسجلاً واحداً من أجمل أهداف البطولة.

ولم ينتظر المغرب طويلاً للرد، إذ سجل صيباري هدف التعادل في الوقت بدل الضائع للشوط الأول بتسديدة قوية إثر عرضية متقنة من حكيمي.

وأهدر إبراهيم دياز فرصة محققة لمنح المغرب التقدم قبل ثوان على نهاية الشوط الأول، بعدما سدد فوق المرمى من مسافة قريبة، لينتهي الشوط بالتعادل 2-2 بعد 45 دقيقة حافلة بالإثارة.

وكشف المغرب عن وجهه الحقيقي في الشوط الثاني الذي شهد ضغطاً هجومياً كبيراً من «أسود الأطلس»، بينما تمسك المنتخب الهايتي بتنظيمه الدفاعي، مع تألق بلاسيد مجدداً في إبعاد محاولة قوية من الخنوس.

ومنح البديل سفيان رحيمي التقدم للمغرب للمرة الأولى في المباراة بالدقيقة 78، بعدما استغل كرة داخل منطقة الجزاء وسددها بنجاح إلى يسار الحارس.

وحسم البديل الآخر جاسم ياسين الفوز للمغرب في الدقيقة 89 بتسجيل الهدف الرابع بتسديدة أرضية بقدمه اليسرى من داخل المنطقة، بعد تمريرة حاسمة من رحيمي، ليؤكد تفوق المغرب ويمنحه فوزاً وتأهلاً مستحقاً إلى الدور التالي.