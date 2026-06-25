إسماعيل صيباري يواصل كتابة التاريخ مع المغرب

واصل إسماعيل صيباري نجم وهداف المنتخب المغربي تألقه اللافت في كأس العالم 2026، ودون اسمه في سجلات الكرة المغربية والأفريقية عبر تاريخ المشاركات في المونديال.

وأصبح صيباري أول لاعب مغربي وإفريقي يسجل في 3 مباريات متتالية في كأس العالم، ليؤكد أنه واحد من أبرز المهاجمين في السنوات الأخيرة.

كما عادل صيباري الرقم القياسي لأكثر اللاعبين العرب تسجيلاً للأهداف في كأس العالم بعد وصوله إلى الهدف الثالث، ليعادل أرقام سامي الجابر وسالم الدوسري ومحمد صلاح ويوسف النصيري ووهبي الخزري.

وبإمكان اللاعب، الذي اقترب من الانضمام رسمياً إلى بايرن ميونخ الألماني، الانفراد بالرقم العربي التاريخي في المونديال الحالي مع مواصلة «أسود الأطلس» مشوارهم في البطولة.

وسجل صيباري أول أهدافه في كأس العالم 2026 في مباراة البرازيل، قبل أن يوقع على هدفه الثاني في مرمى اسكتلندا، ثم الهدف الثالث في شباك هايتي في الجولة الثالثة من دور المجموعات.