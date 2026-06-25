نجم سويسرا الشاب على خطى مبابي ومولر في المونديال

واصل يوهان مانزامبي تألقه اللافت في كأس العالم 2026، بعدما قاد سويسرا نحو التأهل إلى دور الـ32 بعد الفوز 2-1 على كندا وانتزاع صدارة المجموعة الثانية، ليؤكد مكانته كأحد أبرز النجوم الصاعدين في البطولة.

وسجل اللاعب البالغ من العمر 20 عاماً الهدف الثاني لسويسرا في فانكوفر، رافعاً حصيلته إلى ثلاثة أهداف وتمريرة حاسمة واحدة في مونديال 2026.

وأصبح مانزامبي ثالث لاعب تحت 21 عاماً في القرن الحالي يساهم في أربعة أهداف أو أكثر خلال نسخة واحدة من كأس العالم، بعد الفرنسي كيليان مبابي في 2018 والألماني توماس مولر في 2010، وفقاً لشبكة «أوبتا» المتخصصة في إحصائيات كرة القدم.

وجاء تألق مانزامبي بعد أيام من تسجيله ثنائية أمام البوسنة والهرسك في الفوز 4-1، عندما أصبح أصغر لاعب بديل يسجل هدفين في مباراة واحدة بتاريخ كأس العالم.

ويلعب مانزامبي مع نادي فرايبورغ الألماني، وولد في جنيف لأبوين من أنغولا والكونغو الديمقراطية، ويعد أصغر لاعب في تشكيلة سويسرا الحالية.

وبات لاعب سويسرا الشاب أحد أبرز اكتشافات البطولة، مع استمرار منتخب بلاده في مشواره نحو الأدوار الإقصائية بطموحات كبيرة.

وتأهلت سويسرا إلى الأدوار الإقصائية للمرة الرابعة على التوالي خلال مشاركتها في النسخ الأربع الأخيرة لكأس العالم في 2014 و2018 و2022 و2026، إذ كانت الدولة الوحيدة التي حققت هذا الإنجاز هي فرنسا بعدما ضمنت تأهلها إلى دور الـ32 في النسخة الحالية.