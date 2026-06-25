سويسرا تهزم كندا وتنتزع صدارة المجموعة الثانية

انتزع منتخب سويسرا صدارة المجموعة الثانية في كأس العالم 2026، بعدما تغلب على كندا بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب بي سي بليس في فانكوفر، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، ليحسم تأهله إلى دور الـ32 برصيد 7 نقاط، فيما تأهل المنتخب الكندي وصيفاً بـ4 نقاط متفوقاً بفارق الأهداف على البوسنة والهرسك.

وبدأت سويسرا المباراة بجرأة هجومية، وكادت أن تفتتح التسجيل مبكراً عندما انفرد بريل إمبولو بالحارس في الدقيقة 11، لكنه أهدر الفرصة بعدما سدد الكرة في جسد الحارس ماكسيم كريبو.

وردت كندا بمحاولات على استحياء، إذ أمسك الحارس غريغور كوبل بتسديدة كايل لارين الضعيفة في الدقيقة 32، قبل أن يسيطر على محاولة أخرى من علي أحمد داخل منطقة الجزاء قرب نهاية الشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل السلبي.

وفاجأ روبن فارغاس أصحاب الأرض بعد 40 ثانية فقط من انطلاق الشوط الثاني، مستغلاً عرضية من الجهة اليمنى ليضع الكرة في الشباك ويمنح سويسرا هدف التقدم في الدقيقة 46.

وفرضت سويسرا سيطرتها عقب الهدف، واستفادت من الثقة المتزايدة في أدائها، بينما عجز المنتخب الكندي عن صناعة رد فعل هجومي مؤثر.

وعزز يوهان مانزامبي النتيجة لسويسرا في الدقيقة 57 بتسديدة قوية من داخل المنطقة، بعدما استغل تمريرة متقنة خلف الدفاع.

وقلص البديل بروميس ديفيد النتيجة في الدقيقة 76، بعدما ترجم هجمة منظمة للمنتخب الكندي بلمسة حاسمة من داخل منطقة الجزاء في الشباك السويسرية.

وكثف المنتخب الكندي ضغطه الهجومي في الدقائق المتبقية بحثاً عن إحراز هدف التعادل، وسنحت له أكثر من فرصة للتعديل، لكن محاولاته لم تنجح وسط صمود الدفاع السويسري، لتنتهي المباراة بفوز ثمين منح سويسرا صدارة المجموعة.