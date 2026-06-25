الهيدوس يقود قطر لتحقيق رقم تهديفي جديد في المونديال

نجح حسن الهيدوس مهاجم وقائد منتخب قطر في قيادة منتخب بلاده لتحقيق رقم تهديفي جديد على مستوى المشاركة ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2026.

وسجل الهيدوس هدفا لقطر في مرمى البوسنة والهرسك خلال الشوط الأول من مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات ضمن المجموعة الثانية. ويعد هذا هو ثاني أهداف قطر في المونديال بعد التعادل 1 / 1 مع سويسرا، بالهدف الذاتي الذي سجله ميرو موهايم مدافع المنتخب السويسري في مرمى فريقه بطريق الخطأ.



وكان منتخب قطر قد سجل هدفا وحيدا في نسخة 2022 التي استضافها على ملاعبه، وكان في شباك السنغال خلال فوز الأخير 3 / 1، بينما خسر «العنابي» من الإكوادور صفر / 2 وبنفس النتيجة من هولندا.