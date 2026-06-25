مبيعات قمصان منتخب ألمانيا تحقق رقماً قياسياً

قال الرئيس التنفيذي لشركة أديداس، بيورن جولدن،، إن الشركة بصدد بيع ثلاثة أضعاف كمية قمصان المنتخب الألماني المشارك في كأس العالم 2022 لكرة القدم، مضيفاً أن قمصان منتخب المكسيك تتصدر قائمة المبيعات.



وأشار جولدن إلى أن إجمالي مبيعات قمصان منتخب ألمانيا الحالية سيتجاوز 3 ملايين قميص، لتحقق ألمانيا موطن شركة الملابس العالمية رقماً قياسياً جديداً.

وأوضح أن الطلب يبقى أكثر على القميص الأبيض الأساسي، مؤكداً أن القميص الاحتياطي باللون الأزرق الداكن مبيعاته أفضل كثيراً من القميص الاحتياطي باللون الوردي الذي ارتداه منتخب ألمانيا في بطولة أمم أوروبا يورو 2024.



وأضاف جولدن أنه تم حل مشكلة نقص حرف «V» المخصص لظهر قمصان اللاعبين الألمان الثلاثة، دينيز أونداف، وكاي هافرتز، وألكسندر بافلوفيتش.

وأوشك التعاون بين أديداس والاتحاد الألماني لكرة القدم على الانتهاء بعد عقود طويلة، وستتولى شركة «نايكي» تصميم قمصان المنتخبات الألمانية.



وأضاف جولدن أن قمصان المنتخب المكسيكي التي تصنعها شركة أديداس تتصدر قائمة مبيعات كأس العالم 2026 التي تنظمها المكسيك مع كندا والولايات المتحدة، بينما تحتل قمصان الأرجنتين المركز الثاني ثم ألمانيا ثالثاً.