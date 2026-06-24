«لعنة المباراة الثانية» تطارد منتخب إنجلترا



قال جود بيلينغهام، لاعب المنتخب الإنجليزي لكرة القدم إنه لا توجد «أي مخاوف أو ضغوط أو دراما»، رغم تعادل فريقه سلبياً مع غانا في كأس العالم، في مباراة وصفها بأنها استمرار لـ«لعنة المباراة الثانية».



ولم يتمكن فريق المدرب توماس توخيل من البناء على الأداء القوي الذي قدمه في المباراة الافتتاحية أمام كرواتيا الأسبوع الماضي، بعدما نجح دفاع غانا المتكتل المكون من 11 لاعباً في حرمانه من التسجيل في بوسطن.



وبذلك امتد السجل السلبي لإنجلترا في المباراة الثانية بالبطولات الكبرى إلى أربعة تعادلات متتالية، ثلاثة منها انتهت بالتعادل السلبي.



ورغم ذلك، لا يزال المنتخب الإنجليزي في وضع مثالي للتأهل إلى دور الـ32 قبل مواجهة بنما يوم السبت، ولا يريد بيلينغهام أن يبالغ الناس في ردود فعلهم تجاه التعادل.



وقال نجم ريال مدريد، الذي حصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة: «كان الأمر محبطاً للغاية، وكأنه لعنة المباراة الثانية، كما يحدث معنا دائماً».



وأضاف: «أشعر أن الأمر تكرر في جميع البطولات التي شاركت فيها، نبدأ بأداء جيد وفوز مهم، ثم تأتي المباراة الثانية حيث نشعر ببعض الإحباط بسبب طريقة دفاع المنافس وتنظيمه».



وتابع: «يجب منحهم التقدير، فقد حصلوا من المباراة على ما كانوا يسعون إليه تماماً. لم نتمكن من اختراقهم رغم كل الركنيات والاستحواذ والتسديدات البعيدة».



وأضاف: «لكن هذه أمور تحدث أحياناً في كرة القدم». وتابع: «من المهم بالنسبة لنا، وبالنسبة لكم أيضاً، ألا نكون سلبيين أكثر من اللازم، وألا نضخم الأمور».



وأكد: «سنستعد جيداً، وسنشاهد تسجيل المباراة لمعرفة ما كان يمكننا القيام به بصورة أفضل، ثم نركز على مواجهة بنما. لذلك لا توجد أي مخاوف أو ضغوط أو دراما على الإطلاق».



وأضاف: «من المهم بالنسبة لي، رغم أنني ما زلت شاباً، أن أكون أحد اللاعبين أصحاب الخبرة في الفريق. وكانت رسالتي للجميع هي ضرورة الحفاظ على الإيجابية والاستمرار في الأجواء الجيدة التي نعيشها».



وأوضح: «الأمر ليس نهاية العالم، لدينا أربع نقاط تضعنا في موقف جيد. والآن سنرتاح ونتعافى ثم نستعد من جديد لمباراة بنما».



وكان منتخب غانا، الذي فاز على بنما في افتتاح مبارياته بالمجموعة وأصبح بدوره قريباً من التأهل، دخل المباراة التي أقيمت في بوسطن بهدف الدفاع في المقام الأول.



وقال بيلينغهام، الذي أجاب أيضاً عن أسئلة الصحفيين بالإسبانية بطلاقة: «أعتقد أن غانا كانت تعرف جيداً ما الذي يتعين عليها فعله من أجل التأهل من المجموعة».



وأضاف: «أعتقد أنهم نفذوا ذلك بصورة استثنائية. كان تنظيمهم الدفاعي ممتازاً، خصوصاً في إغلاق العمق وإجبارنا على اللعب عبر الأطراف».