بعد انتهاء الجولة الثانية.. 7 منتخبات فقط حسمت تأهلها رسمياً إلى دور الـ 32 للمونديال



حسمت 7 منتخبات تأهلها رسميا إلى دور الـ 32 من كأس العالم 2026 عقب انتهاء الجولة الثانية من دور المجموعات، بينما بقيت غالبية البطاقات معلقة بانتظار الجولة الثالثة التي ستحدد هوية المتأهلين المباشرين وأصحاب أفضل المراكز الثالثة.



وضمنت منتخبات المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والأرجنتين وفرنسا والنرويج وكولومبيا مقاعدها في الدور المقبل، بعدما وصل كل منتخب إلى 6 نقاط من انتصارين.



بينما اقتربت منتخبات البرازيل والمغرب وهولندا واليابان وإنجلترا وغانا وإسبانيا ومصر والجزائر من التأهل، لكنها لم تحسم الصعود رسمياً، وإن كانت ضمنت بنسبة كبيرة التواجد حتى ولو عبر المركز الثالث، فيما تبقى الجولة الثالثة مفتوحة على كل الاحتمالات بالنسبة لمنتخبات أخرى.



وكانت المكسيك فرضت نفسها أول المتأهلين من المجموعة الأولى بعدما رفعت رصيدها إلى 6 نقاط من انتصارين متتاليين. وبقيت كوريا الجنوبية الأقرب لمرافقتها، فيما لا تزال التشيك وجنوب أفريقيا تتمسكان بفرصة المنافسة على أحد مقاعد أفضل الثوالث.



واقتربت كندا وسويسرا من حسم بطاقتي المجموعة الثانية بعدما جمعت كل منهما أربع نقاط، لكن البوسنة والهرسك وقطر يحتفظان بفرصة حسابية تتوقف على نتائج الجولة الأخيرة وفارق المواجهات المباشرة والأهداف.



وفي المجموعة الثالثة، واصلت البرازيل تصدر المجموعة بـ 4 نقاط متفوقة بفارق الأهداف على المغرب صاحب الرصيد ذاته، وبقيت اسكتلندا في دائرة المنافسة بثلاث نقاط، بينما ودعت هايتي رسمياً.



وضمنت الولايات المتحدة التأهل من المجموعة الرابعة بعدما حققت العلامة الكاملة بـ 6 نقاط/، فيما يستمر الصراع على البطاقة الثانية بين أستراليا وباراغواي اللتين تملكان ثلاث نقاط لكل منهما، فيما خرجت تركيا من البطولة بعد تلقي هزيمتين.



وفي المجموعة الخامسة، أمنت ألمانيا عبورها إلى دور الـ 32 بعد فوزين متتاليين، بينما باتت ساحل العاج في موقع جيد لانتزاع البطاقة الثانية، فيما لا تزال الإكوادور وكوراساو تملكان أملا من الناحية النظرية برصيد نقطة واحدة لكل منتخب.



ولم يحسم أي منتخب رسمياً التأهل في المجموعة السادسة، باستثناء وداع تونس الرسمي، لكن هولندا حافظت على الصدارة بـ 4 نقاط متقدمة على اليابان بفارق الأهداف فقط، وبقيت السويد منافسا قويا بثلاث نقاط.



وتصدر منتخب مصر المجموعة السابعة بـ 4 نقاط دون أن يحسم التأهل بعد، إلا أنه فعلياً ضمن بنسبة كبيرة التواجد في دور الـ 32 حتى ولو عبر المركز الثالث، وتستمر المنافسة مفتوحة على كل الاحتمالات لتحديد ترتيب المجموعة رسمياً بعد الجولة الثالثة، حيث الفرص متاحة لإيران وبلجيكا، بينما تحتاج نيوزيلندا إلى نتيجة كبيرة في الجولة الأخيرة.



وفي المجموعة الثامنة، اقتربت إسبانيا من العبور، بعدما تصدرت بـ 4 نقاط، بفارق نقطتين عن أوروجواي والرأس الأخضر اللذان يظلان في قلب الصراع، كما توجد فرصة للمنتخب السعودي بشرط الفوز على الرأس الأخضر في جولة الثالثة.



أما المجموعة التاسعة، فكانت الوحيدة التي ضمن منها منتخبان التأهل رسمياً، بعدما حسمت فرنسا والنرويج الصعود معاً برصيد 6 نقاط، وتأتي السنغال والعراق في المركزين الثالث والرابع من دون رصيد.



وضمنت الأرجنتين التأهل من المجموعة العاشرة بـ 6 نقاط، بفوز كتيبة ميسي على الجزائر والنمسا، بينما يستمر التنافس على البطاقة الثانية بين النمسا والجزائر، فيما ودع الأردن بعد خسارته مباراتين.



وبلغت كولومبيا دور الـ 32 رسميا من المجموعة الحادية عشرة بعد أن حققت فوزها الثاني بتخطي الكونغو الديمقراطية، وبقيت البرتغال الأقرب للحاق بها، برصيد 4 نقاط، في وقت تحتاج فيه الكونغو الديمقراطية إلى فوز على أوزبكستان للحفاظ على فرصها.



ورغم تعادل إنجلترا وغانا ووصول كل منهما إلى 4 نقاط، إلا أنهما عززا حظوظهما في التأهل، بانتظار الجولة الثالثة للحسم رسمياً، وبقيت كرواتيا في صلب المنافسة بـ 3 نقاط.



وينتظر أن تشهد الجولة الثالثة صراعا محتدما على البطاقات المتبقية، مع استمرار المنافسة ليس فقط على المركزين الأول والثاني في كل مجموعة، بل أيضا على مقاعد أفضل أصحاب المركز الثالث المؤهلة إلى الدور المقبل.