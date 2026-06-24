أنشيلوتي يكشف موقف نيمار من المشاركة أمام اسكتلندا

قال كارلو أنشيلوتي مدرب البرازيل إن نيمار جاهز للمشاركة في المباراة الثالثة لفريقه في دور المجموعات لكأس العالم لكرة القدم أمام اسكتلندا، لكنه رفض الكشف عما إذا كان سيشارك في المواجهة التي ستقام على ملعب ميامي.

وقرر المدرب الإيطالي ضم نيمار (34 عاماً) إلى تشكيلة كأس العالم بعد غياب دام نحو ثلاثة أعوام عن المنتخب، لكنه لم يشارك حتى الآن في البطولة بسبب إصابة في ربلة الساق.

وأبلغ أنشيلوتي الصحفيين: «نيمار جاهز. تدرب خلال هذا الأسبوع ويمكن أن يكون متاحاً للمباراة. نحن سعداء جداً بعودته لأنه، بطبيعة الحال، وبفضل جودته الفنية، يمكنه مساعدة الفريق».

وأضاف: «تعرفت إليه جيداً خلال الفترة الماضية. لقد عمل بجدية كبيرة محاولاً التعافي بأسرع وقت ممكن».

وتابع: «أنا سعيد جداً بما يقدمه. وحتى إذا لم يشارك، فإنه يمنح الفريق الخبرة والمعرفة باللعبة ويساعد اللاعبين الأصغر سناً. إنه يقوم بعمل رائع».

وعندما سُئل عن المدة التي يمكن أن يشارك خلالها نيمار في المباراة، قال أنشيلوتي مازحاً: «يمكنه اللعب 90 دقيقة.. وهو يمشي. لا، إنه بحالة جيدة، فقد تدرب بشكل ممتاز وعمل بصورة جيدة للغاية».

وستضمن البرازيل التأهل إلى دور الـ32 إذا تغلبت على اسكتلندا، بعدما تعادلت 1-1 مع المغرب وفازت 3-0 على هايتي في أول مباراتين لها بالمجموعة الثالثة، وقال أنشيلوتي إنه يشعر بأن الفريق يسير في الاتجاه الصحيح.

وأضاف: «من الواضح أن لدينا مسؤولية كبيرة تتمثل في تمثيل هذا القميص في كأس العالم».

وتابع: «أعتقد أن المباراة الأولى لم تكن الأفضل، والثانية كانت أفضل، ونحن واثقون من أن الثالثة ستكون الأفضل».

بديل رافينيا

يتعين على أنشيلوتي أيضاً إيجاد بديل لرافينيا، الذي يغيب بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، لكنه رفض مجدداً الكشف عن هوية اللاعب الذي سيشغل مركز الجناح في التشكيلة الأساسية.

وفازت اسكتلندا في مباراة وخسرت الأخرى، ومن المرجح أن تنافس على التأهل إلى دور الـ32 ضمن أفضل ثمانية منتخبات احتلت المركز الثالث، لكن أنشيلوتي توقع مباراة صعبة.

وقال المدرب (67 عاماً): «اسكتلندا تملك الكفاءة. إنهم مقاتلون ويتمتعون بتنظيم جيد للغاية».

وأضاف: «سكوت ماكتوميناي وجون مكجين لاعبان صاحبا خبرة واعتادا خوض هذا النوع من المباريات، لذلك ستكون مباراة صعبة كالمعتاد. أعتقد أن المباريات السهلة في كأس العالم انتهت منذ وقت طويل. نحن مستعدون لخوض مواجهة صعبة».

وتأخرت رحلة البرازيل الجوية إلى ميامي من معسكرها في نيوجيرزي، مما أدى إلى تأخير المؤتمر الصحفي لأنشيلوتي، لكن المدرب الإيطالي أكد أنه لن يسمح لذلك بإفساد استمتاعه بأول تجربة له في كأس العالم كمدرب.

وقال: «حتى اليوم كان كل شيء مثالياً. اليوم واجهنا مشكلة صغيرة، لكن هذا وارد الحدوث».

وختم: «أعتقد أننا نملك الكفاءة والثقة اللازمتين لجعل هذه البطولة ناجحة بالنسبة لنا. في كرة القدم يمكن أن يحدث أي شيء، لكن في جميع الأحوال ستكون تجربة رائعة للغاية، حتى لو اضطررت لعقد مؤتمر صحفي في التاسعة مساء».