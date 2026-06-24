هل نجحت لعنة المشعوذ الغاني في ترويض هاري كين؟

أعادت نتيجة مواجهة إنجلترا وغانا في كأس العالم 2026 قصة الساحر الغاني نانا كواكو بونسام، بعدما انتهت المباراة بالتعادل السلبي وفشل هاري كين في ترك بصمته الهجومية المعتادة.

وكان المشعوذ الغاني بونسام قد أثار اهتماماً واسعاً قبل المباراة عندما أطلق تصريحات نقلتها وسائل إعلام عالمية بأنه يعتزم القيام بطقوس زعم أنها ستحد من تأثير مهاجم منتخب إنجلترا هاري كين خلال المباراة.

وادعى الساحر الغاني أنه استخدم طقوساً خاصة شملت صورة ورسوماً لكين، معتبراً أن ما يقوم به يندرج ضمن جهوده لدعم منتخب غانا في المونديال.

وجاءت نتيجة المباراة لتعيد قصة المشعوذ إلى وسائل التواصل الاجتماعي عقب المباراة مباشرة، حيث تعامل المستخدمون مع القصة بطريقة طريفة، خاصة أن المنتخب الإنجليزي ظهر بعيداً عن مستواه الهجومي الذي قدمه أمام كرواتيا، بينما وجد كين نفسه محاصراً أمام دفاع غاني منظم ومتماسك.

ودفع التعادل السلبي كثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي إلى التساؤل بطريقة مازحة حول ما إذا كانت «لعنة» بونسام قد نجحت، خاصة مع الأداء الباهت الذي قدمه كين خلال اللقاء.

وفرض منتخب غانا بقيادة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش أسلوبه الدفاعي المعروف، مع إغلاق المساحات أمام المهاجمين الإنجليز وتقليص الخيارات الهجومية في الثلث الأخير من الملعب.

ورفع المنتخبان الإنجليزي والغاني رصيد كل منهما إلى 4 نقاط في المجموعة الثانية عشرة، ليعززا حظوظهما في التأهل إلى دور الـ32 قبل خوض الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.