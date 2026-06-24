«فيفا» يرد على انتقادات توخيل لاستراحات شرب المياه في كأس العالم

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» إن فترة الراحة لشرب المياه التي تمت في مباراة إنجلترا وغانا جاءت لتؤكد تكافؤ الفرص لجميع المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، رغم توقف اللعب لعدة دقائق بسبب إصابات في الرأس.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن الألماني توماس توخيل، المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، انتقد تلك الاستراحات التي تعرضت لصيحات استهجان متكررة من الجمهور الإنجليزي، لكن «فيفا» أقرها في جميع مباريات كأس العالم الجارية حالياً، حرصاً على راحة اللاعبين.

وفي الدقيقة 26، أعلن الحكم الهندوراسي سعيد مارتينيز عن استراحة لشرب الماء، وقامت قناة فوكس الأمريكية، الناقلة للبطولة، ببث الإعلانات في كل استراحة حتى الآن.

وأوضح «فيفا» لـ«بي إيه ميديا» أن استراحة شرب الماء يتم تطبيقها على جميع الفرق في كل المباريات، وذلك لضمان تكافؤ الفرص.

وأضاف متحدث باسم «فيفا»: «نريد ضمان تكافؤ الفرص للجميع، ولذلك تطبّق هذه الاستراحات في كل مباراة».

وفي انتقاده لفترة الراحة لشرب المياه، قال توخيل قبل مباراة غانا: «أعتقد أنها تعطل وتغير مسار المباراة أكثر مما كنت أتوقع، سبق أن أخذت فترات راحة لشرب الماء عندما كان الجو حاراً جداً وكنت في أمس الحاجة لذلك، لكنها كانت أقصر في المدة، أما الآن فهي تقسم المباراة تقريباً إلى أربعة أشواط».