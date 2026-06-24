توخيل يبدي إحباطه بعد تعادل إنجلترا أمام غانا

بدا توماس توخيل مدرب منتخب إنجلترا محبطاً بعد التعادل السلبي مع غانا في الجولة الثانية من المجموعة الثانية عشرة لمونديال 2026 لكرة القدم المقام حالياً في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وعلق توخيل على فرصة لاعبه هاري كين الضائعة في الدقيقة 86، قائلاً: «في العادة، هذه الفرصة تسجل هدفاً، لقد كانت فرصة ذهبية، وبعدها ضاعت فرصة أخرى، كنا نستحق تسجيل هذه الفرص».

وأضاف المدرب الألماني في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): «كنا نعلم أنها ستكون مباراة صعبة، منتخب غانا تكتل دفاعياً بشكل أكبر من مباراته الأولى أمام بنما، واعتمدوا على خطة 4 / 5 / 1».

وتابع: «استعدنا قوتنا مع مرور الوقت في الشوط الأول، لكننا لم نتمكن من تحقيق الفوز».

وأوضح المدير الفني لمنتخب إنجلترا: «تميزنا أيضاً في منع الهجمات المرتدة طوال المباراة، وهذا أمر مهم للغاية، والبدلاء قدموا أداء مميزاً».

وبسؤاله حول إمكانية تغيير خططه عند مواجهة بنما في الجولة الثالثة، رد توخيل في ختام تصريحاته: «لا أعرف، هذه المباراة ستقام بعد أربعة أيام».

وبهذا التعادل، حصل كل فريق على نقطة واحدة، ليتساويا برصيد 4 نقاط بعد فوز إنجلترا على كرواتيا بنتيجة 4 / 2، وفوز غانا على بنما بنتيجة 1 / صفر، في الجولة الأولى.

وبهذه النتيجة، عزز منتخب غانا فرصه في التأهل لدور الـ32 قبل مواجهة كرواتيا، وفي التوقيت نفسه سيخوض المنتخب الإنجليزي اختباراً سهلاً نظرياً أمام بنما.