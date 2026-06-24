مدافع إنجلترا يتجنب مصافحة بارتي.. وصيحات استهجان تلاحق لاعب غانا

عبرت جماهير إنجلترا عن مشاعرها تجاه توماس بارتي بوضوح خلال مواجهة غانا في كأس العالم لكرة القدم، عندما أطلقت صيحات استهجان عند لمس لاعب الوسط للكرة في بداية المباراة، بعد أن بدا أن مدافع إنجلترا جيد سبنس رفض مصافحته قبل اللقاء.

وأثارت مشاركة بارتي في البطولة ردود فعل كبيرة، إذ يواجه لاعب أرسنال السابق اتهامات بالاعتداء في بريطانيا.. ونفى بارتي هذه الادعاءات.

وأظهرت لقطات مصورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن سبنس، مدافع توتنهام هوتسبير، تجنب مصافحة لاعب وسط أرسنال السابق (33 عاماً)، عقب عزف السلام الوطني للبلدين.

وتعرض اللاعب، الذي غاب عن مباراة غانا الافتتاحية التي فازت فيها 1-0 على بنما في تورونتو بعد أن رفضت كندا منحه تأشيرة دخول، لصيحات استهجان كلما تسلم الكرة.