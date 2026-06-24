غانا تفرض التعادل السلبي على إنجلترا

اقتنص منتخب غانا نقطة ثمينة بعدما فرض التعادل 0-0 على نظيره المنتخب الإنجليزي، في المباراة التي جرت على ملعب بوسطن، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية عشرة بكأس العالم 2026.

ورفع كل منتخب رصيده إلى أربع نقاط في المجموعة، حيث واصل المنتخب الإنجليزي صدارته بفارق الأهداف عن «النجوم السوداء».

خرجت المباراة كواحدة من أقل مباريات المونديال الحالي فنياً، في ظل قلة الفرص والمحاولات الهجومية على المرميين، خصوصاً في الشوط الأول.

وفرضت إنجلترا سيطرتها على الكرة منذ البداية، لكنها عجزت عن تحويل الاستحواذ إلى فرص حقيقية، في ظل تكتل دفاعي منظم من لاعبي غانا وصعوبة واضحة في اختراق خطوطهم الخلفية.

وأحبطت غانا معظم المحاولات الإنجليزية عبر الأطراف، ونجحت في التعامل مع العرضيات التي نفذها مادويكي وأنتوني غوردون، ليخرج الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أي تسديدة على المرمى من الجانبين.

وحاولت إنجلترا زيادة الضغط الهجومي في الشوط الثاني، لكن صمود الدفاع الغاني إلى جانب الحارس بينجامين أساري حال دون اهتزاز شباكهم، إذ أمسك الحارس بثبات تسديدة أنتوني غوردون في الدقيقة 57 بعد عمل فردي من مادويكي.

ولم تفلح تغييرات توماس توخيل مدرب المنتخب الإنجليزي في أي تعديل، رغم ظهور البديل بوكايو ساكا بمستوى جيد، لكنه لم يتمكن من الوصول إلى مرمى غانا.

وتألق أساري في الشوط الثاني وتصدى لأكثر من محاولة بنجاح في الدقائق الأخيرة، حيث أمسك بسهولة محاولة هاري كين في الدقيقة 69.

وشهدت الدقائق العشر الأخيرة ضغطاً مكثفاً من المنتخب الإنجليزي، لكنه قوبل باستبسال دفاعي، إذ نجح الحارس في إنقاذ مرماه من تسديدة خطيرة من ساكا في الدقيقة 86.

وحرمت العارضة «الأسود الثلاثة» من هدف في الدقيقة 87 بعدما ردت رأسية أوريلي.

واحتسب حكم اللقاء 6 دقائق وقتاً بدلاً من الضائع، لكنها لم تشهد أي جديد، لتنتهي المباراة بتعادل سلبي أجل حسم التأهل في المجموعة إلى الجولة الثالثة.

وتلتقي إنجلترا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات مع بنما، فيما تلعب غانا مع كرواتيا.