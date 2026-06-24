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مونديال 2026

بيلينغهام أصغر لاعب يصل إلى 50 مباراة دولية مع إنجلترا

بيلينغهام يحطم رقم روني التاريخي مع منتخب إنجلترا
بيلينغهام يحطم رقم روني التاريخي مع منتخب إنجلترا

محمد صادق

بلغ جود بيلينغهام مباراته الدولية الـ50 مع منتخب إنجلترا خلال مواجهة غانا في كأس العالم 2026، ليصبح أصغر لاعب في تاريخ المنتخب الإنجليزي يصل إلى هذا العدد من المباريات الدولية، وهو بعمر 22 عاماً و359 يوماً.

وتجاوز نجم ريال مدريد الرقم الذي ظل بحوزة نجم «الأسود الثلاثة» السابق، واين روني منذ عام 2009، إذ بلغ الأخير مباراته الدولية الخمسين بعمر 23 عاماً و159 يوماً، بينما وصل بيلينغهام إلى هذا الرقم قبل ذلك بنحو 7 أشهر.

وبدأ بيلينغهام في التشكيلة الأساسية لمنتخب إنجلترا أمام غانا وفي رصيده 49 مباراة دولية و7 أهداف منذ ظهوره الأول بقميص إنجلترا في نوفمبر 2020، عندما أصبح ثالث أصغر لاعب يشارك مع المنتخب الأول بعمر 17 عاماً و136 يوماً.

ويواصل بيلينغهام تألقه مع منتخب بلاده بعد مساهمته في فوز إنجلترا على كرواتيا في افتتاح مشوارها بالمونديال، حيث سجل هدفاً خلال المباراة التي انتهت بفوز المنتخب الإنجليزي بأربعة أهداف مقابل هدفين.