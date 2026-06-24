بيلينغهام أصغر لاعب يصل إلى 50 مباراة دولية مع إنجلترا

بلغ جود بيلينغهام مباراته الدولية الـ50 مع منتخب إنجلترا خلال مواجهة غانا في كأس العالم 2026، ليصبح أصغر لاعب في تاريخ المنتخب الإنجليزي يصل إلى هذا العدد من المباريات الدولية، وهو بعمر 22 عاماً و359 يوماً.

وتجاوز نجم ريال مدريد الرقم الذي ظل بحوزة نجم «الأسود الثلاثة» السابق، واين روني منذ عام 2009، إذ بلغ الأخير مباراته الدولية الخمسين بعمر 23 عاماً و159 يوماً، بينما وصل بيلينغهام إلى هذا الرقم قبل ذلك بنحو 7 أشهر.

وبدأ بيلينغهام في التشكيلة الأساسية لمنتخب إنجلترا أمام غانا وفي رصيده 49 مباراة دولية و7 أهداف منذ ظهوره الأول بقميص إنجلترا في نوفمبر 2020، عندما أصبح ثالث أصغر لاعب يشارك مع المنتخب الأول بعمر 17 عاماً و136 يوماً.

ويواصل بيلينغهام تألقه مع منتخب بلاده بعد مساهمته في فوز إنجلترا على كرواتيا في افتتاح مشوارها بالمونديال، حيث سجل هدفاً خلال المباراة التي انتهت بفوز المنتخب الإنجليزي بأربعة أهداف مقابل هدفين.