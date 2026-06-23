رسالة شكر وعلبة حلوى في غرفة ملابس «النشامى» تُدهش «الفيفا».. «فيديو»



أشاد الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» بتصرف لاعبي المنتخب الأردني بعد مباراتهم أمام الجزائر في كأس العالم 2026، بعدما حرصوا على تنظيف غرفة تبديل الملابس وترك رسالة شكر وهدايا رمزية للمنظمين، وفق ما نشره الحساب الرسمي للاتحاد.



ونشر الفيفا مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي أظهر الحالة التي ترك عليها المنتخب الأردني غرفة الملابس عقب المباراة، إلى جانب رسالة مكتوبة وحلويات تقليدية أردنية تم تقديمها تعبيراً عن الامتنان للجهات المنظمة.



وقال المنتخب الأردني في رسالته إن أول مشاركة للمملكة في كأس العالم كانت تجربة لا تنسى، مشيداً بما وصفه بتفاني المنظمين واحترافيتهم وكرم الضيافة الذي يسهم في إنجاح البطولة.

وأضاف «النشامى» في الرسالة:«يسرنا أن نشارككم بعضاً من الحلويات التقليدية الأردنية، لتتذوقوا غنى تقاليدنا وكرم ضيافتنا المعروف».



وتأتي المبادرة في إطار لفتة لاقت تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرت انعكاساً للقيم الرياضية والروح الإيجابية التي حرص المنتخب الأردني على إظهارها خلال مشاركته في البطولة.



يشار إلى لأن المنتخب الأردني تعرض للخسارة 1-2 أمام الجزائر في الجولة الثانية بدور المجموعات بكأس العالم، وهي الخسارة الثانية في أول مشاركة له في المونديال، بعدما خسر في الجولة الأولى أمام النمسا. ويلتقي المنتخب الأردني مع نظيره الأرجنتيني، صباح يوم 28 يونيو الجاري، في ختام دور المجموعات.