تخيل بلداً لا يربطه بالأرجنتين لغة مشتركة، ولا حدود جغرافية، يفصلهما محيطات شاسعة وثقافات متباينة، لكنه يتحول بالكامل مع كل صافرة مونديالية إلى بحر متلاطم من اللونين الأبيض والسماوي.

في مدن مثل "دكا"، لا تقتصر مساندة المنتخب الأرجنتيني على الهتاف أمام الشاشات، بل تخرج الملايين إلى الشوارع في مسيرات صاخبة وتُرفع الأعلام العملاقة فوق أسطح المنازل، في ظاهرة اجتماعية فريدة أذهلت العالم وحيرت خبراء علم الاجتماع الرياضي.

إن هذا العشق الجارف الذي يربط الشعب البنغلاديشي بمنتخب "التانغو" ليس مجرد حماس عابر للعبة كرة القدم، بل هو قصة ممتدة عبر العقود تشابكت فيها الخيوط السياسية بالتاريخية، وتمازجت فيها المشاعر الإنسانية بالإرث الاستعماري القديم وفقاً للتوثيق ورابطة مشجعي بنغلاديش على منصة ريديت.

الإرث السياسي

وتعود الجذور العميقة لهذا الارتباط العاطفي إلى إرث مشترك من المعاناة ضد الاستعمار البريطاني الذي خضعت له شبه القارة الهندية لعقود طويلة؛ وحين التقى دييغو مارادونا بالمنتخب الإنجليزي في ربع نهائي كأس العالم 1986—بعد سنوات قليلة من حرب الفوكلاند—تحولت المباراة في عيون البنغلاديشيين إلى معركة رمزية للعدالة.

عندما دكّ مارادونا الشباك الإنجليزية بهدفيه التاريخيين، شعر المواطن البنغالي بنوع من الانتقام الشاعري غير المباشر من القوة الإمبراطورية السابقة التي قهرت أجداده. م

نذ تلك اللحظة، رُرفع مارادونا إلى مرتبة الأبطال الشعبيين، ولم يعد مجرد لاعب كرة قدم عبقري، بل رمزاً حياً للمقاومة والانتصار للمستضعفين (وهو ما أكدته شهادات المشجعين التاريخية عبر منصة ريديت، وصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية).

طفرة 1986

ولم يكن البُعد السياسي وحده المحرك، بل لعب التوقيت التكنولوجي دوراً حاسماً في صياغة هذا الشغف المتوارث؛ إذ تزامنت بطولة عام 1986 مع الطفرة الأولى لدخول أجهزة التلفاز الملونة إلى البيوت والمقاهي في بنغلاديش بشكل تجاري.

وتشير الإحصاءات التاريخية لقطاع الاتصالات البنغالي والأوراق البحثية المنشورة عبر منصة ريسيرش غيت الأكاديمية أن مبيعات أجهزة التلفاز قفزت بنسبة 300% في الربع الأول من عام 1986، حيث كانت العائلات تتشارك في شراء جهاز واحد لكل حي أو قرية لمتابعة البطولة.

كانت تلك المرة الأولى التي يشاهد فيها الملايين من البنغاليين سحر كرة القدم ببث حي ومباشر، فانطبعت تلك الهوية البصرية اللامعة للقميص الأرجنتيني في وجدان الجيل الأول من المشاهدين، ليتحول هذا الارتباط بمرور الوقت إلى "إرث عائلي" يتناقله الآباء إلى الأبناء بعاطفة لا تقل حرارة عما يحدث في أحياء بوينس آيرس.

التماهي الإنساني

ويتجلى السر الثالث لهذا الهوس في قدرة المواطن البنغلاديشي على التماهي الإنساني مع قصص كفاح لاعبي أمريكا اللاتينية؛ فبنغلاديش التي شقت طريقها بصعوبة بعد حرب استقلال طاحنة عام 1971 وتبعاتها الاقتصادية القاسية، وجدت في قصة نشأة مارادونا من عمق الأحياء الفقيرة والمعدمة انعكاساً واقعياً لجهودها وكفاحها الشخصي (تبعاً للتحليل السوسيولوجي الموثق في منصة ريسيرش غيت الأكاديمية).

لقد ألهمتهم فكرة أن يتمكن طفل خرج من تحت أنقاض العوز من اعتلاء عرش العالم بموهبته الفطرية وقدمه الحافية، وهو نموذج ملهم ومقرب إلى قلوبهم، على عكس المنتخبات الأوروبية المنظمة التي كانت تمثل في وعيهم الجمعي الرفاهية والهيمنة الغربية الباردة وفقا لما جاء في تقرير صحيفة فاينانشال تايمز.

حقبة ميسي

وإذا كان مارادونا هو من غرس بذرة العشق الأولى، فإن الأسطورة ليونيل ميسي هو من تولى رعاية هذا الإرث وترسيخه بين الأجيال الشابة الحالية. وقد تحول هذا الولاء لـ "البرغوث" إلى عقيدة كروية راسخة، خصوصاً بعد الزيارة التاريخية التي قام بها ميسي مع المنتخب الأرجنتيني إلى العاصمة "دكا" في سبتمبر 2011 لخوض مباراة ودية ضد نيجيريا في استاد "بانغاباندو" الوطني وفقا لوكالة الأنباء البنغلاديشية الرسمية بي إس إس، ومنصة ريسيرش غيت.

وحظي ميسي حينها باستقبال أسطوري، حيث بلغت الميزانية التشغيلية لجلب المنتخب في تلك الزيارة حوالي 4.5 مليون دولار أمريكي، واحتشد أكثر من 40,000 مشجع داخل الملعب، في حين وصلت أسعار التذاكر في السوق السوداء إلى 10 أضعاف قيمتها الأصلية لتسجل رقماً قياسياً غير مسبوق في تاريخ الرياضة ببنغلاديش.

وقد وصل هذا الهوس الجماهيري ذروته التاريخية خلال مونديال قطر 2022، متجاوزاً كل الحدود المنطقية؛ حيث شهدت البلاد إبان البطولة تصميم أطول علم للأرجنتين في قارة آسيا بالكامل بطول تجاوز 1.5 كيلومتر في منطقة "نارايان غانج"، وتكلف إنتاجه مبالغ ضخمة بجمع تبرعات محلية من سكان القرى .

300,000 مشجع في المباراة

بالتوازي مع ذلك، قامت بلدية دكا بالتنسيق مع الاتحاد البنغالي لكرة القدم بنصب أكثر من 150 شاشة عرض عملاقة في الميادين العامة، وامتصت ساحة جامعة دكا وحدها أكثر من 300,000 مشجع في المباراة النهائية.

ويمتد هذا الحشد الطاغي إلى الفضاء الرقمي، إذ تجاوز عدد أعضاء رابطة مشجعي الأرجنتين الرسمية في بنغلاديش عبر منصة فيسبوك حاجز 4 ملايين عضو نشط خلال فترة المونديال (تقرير جريدة إل باييس الإسبانية).

72 مليون مشجع

ومع انطلاق منافسات كأس العالم 2026 الحالية، كشفت الإحصائيات الرسمية المذهلة الصادرة في يونيو 2026 عن حجم القاعدة الجماهيرية الصادمة؛ حيث تشير البيانات الرياضية الموثقة في تقرير صحيفة "إل باييس" الإسبانية الصادر في 17 يونيو 2026 إلى أن بنغلاديش باتت تضم أكثر من 72 مليون مشجع للمنتخب الأرجنتيني وميسي في المونديال الحالي، وهو ما يعادل 60% من إجمالي متابعي كرة القدم بالبلاد البالغ عددهم 120 مليوناً من أصل 177 مليون نسمة.

هذا الرقم يعني رسمياً أن عدد عشاق الأرجنتين في بنغلاديش يتجاوز التعداد السكاني الكامل لدولة الأرجنتين نفسها بنحو 26 مليون مشجع!

وقد تجلى هذا الزخم في احتفالات عارمة شهدتها ساحات دكا في الساعات الأولى من الصباح الباكر للاحتفاء بهاتريك ميسي التاريخي ضد الجزائر في افتتاح مشوار الأرجنتين بالمونديال الحالي (صحيفة إل باييس، وصحيفة فاينانشال تايمز، يونيو 2026).

12 مليون قميص مقلد

وتكشف البيانات المالية لقطاع التجزئة والمنسوجات في بنغلاديش عن أرقام ضخمة تتعلق باقتصاد المونديال الحاسم؛ فخلال البطولة الحالية لعام 2026، سجلت المصانع المحلية في مدن مثل "غازيبور" إنتاج وتوزيع أكثر من 12 مليون قميص مقلد للمنتخب الأرجنتيني يحمل الرقم

10 الخاص بميسي، لتباع في الأسواق الشعبية بأسعار زهيدة تناسب ذوي الدخل المحدود. وحققت هذه التجارة الموازية عوائد مالية محليّة قُدّرت بحوالي 25 مليون دولار أمريكي في غضون أسابيع قليلة، مما جعل من تشجيع الأرجنتين محركاً اقتصادياً موسمياً يسهم في إنعاش قطاع الملابس الجاهزة الذي يعتمد عليه ملايين العمال البنغاليين (وفقاً لبيانات غرف التجارة والصناعة في دكا، يونيو 2026).

15,000بنغلاديشي

ولم يعد هذا العشق حبيس الحدود الجغرافية لآسيا، بل تمدد ليسجل أرقاماً لافتة في قطاع السفر والطيران؛ إذ تشير تقديرات وكالات السفر في دكا إلى أن أكثر من 15,000 مواطن بنغلاديشي سافروا خصيصاً إلى قارة أمريكا الشمالية لحضور مباريات المنتخب الأرجنتيني من داخل الملاعب في مونديال 2026 الحالي.

وتعتبر الجالية البنغلاديشية حالياً واحدة من أكبر الجاليات الآسيوية إقبالاً على شراء تذاكر مباريات "التانغو"، متفوقة على دول ذات تقاليد كروية عريقة، وهو ما أثار دهشة اللجان المنظمة للبطولة التي رصدت رفع الأعلام البنغلاديشية جنباً إلى جنب مع الأعلام الأرجنتينية في المدرجات وفقا لتوثيق مكاتب طيران خطوط بنغلاديش، وصحيفة بروثوم ألو.

18 مليون مستخدم

وتتجلى القوة الارتدادية لهذا الشغف في الفضاء الرقمي وشبكات البث عبر الإنترنت؛ فخلال مباريات الأرجنتين الأخيرة في البطولة الحالية، سجلت منصات البث الرقمي وتطبيقات الهواتف الذكية في بنغلاديش ذروة استهلاك تاريخية للبيانات غير مسبوقة في تاريخ البلاد.

ووفقاً لتقارير شركات الاتصالات المحلية مثل "جرامين فون"، استقطب البث المباشر لمباراة الأرجنتين الافتتاحية معدلات مشاهدة متزامنة عبر الهواتف تجاوزت 18 مليون مستخدم نشط في ذات اللحظة، مما تسبب في ضغط هائل على شبكات الإنترنت في الساعات الأولى من الصباح الباكر، لتتفوق هذه المباراة كروياً على نسب مشاهدة الرياضة الأولى التاريخية في البلاد وهي "الكريكت" (بيانات قطاع تنظيم الاتصالات البنغالي بي تير آر سي، يونيو 2026).

17 ألف كيلومتر

ولم يقتصر الزخم الحالي لمونديال 2026 على الشاشات، بل تحول إلى تظاهرة ثنائية برعاية رسمية؛ حيث وثّقت صحيفة "بروثوم ألو" البنغالية واسعة الانتشار في يونيو 2026 وصول وفد ثقافي أرجنتيني رسمي برئاسة الكاتب والسفير الثقافي "دان لاندي" إلى دكا لمشاركة الجماهير البنغلاديشية مشاهدة مباريات المونديال الحالي على الشاشات العملاقة، والاحتفال الجماعي بيوم ميلاد ليونيل ميسي في 24 يونيو 2026 في أزقة دكا القديمة وجامعة دكا، كنوع من رد الجميل والاعتراف بفضل هذا الجمهور الوفي الممتد عبر 17 ألف كيلومتر وفقا لصحيفة بروثوم ألو البنغالية، يونيو 2026.

1.5 مليار دولار

أثبت هذا الشغف الطاغي أنه أكبر من مجرد مشاعر تشجيعية، بل تحول إلى جسر دبلوماسي واقتصادي حقيقي عابر للقارات؛ فبعد المشاهد الأسطورية لاحتفالات الملايين في بنغلاديش، بادرت الحكومة الأرجنتينية بتقديم الشكر الرسمي وتوج هذا التقارب بإعادة فتح السفارة الأرجنتينية الرسمية في دكا (المغلقة منذ عام 1978) ومباشرة السفارة لأعمالها والتقائها بوزارة الخارجية البنغالية رسمياً لتنفيذ اتفاقيات التبادل التجاري والرياضي المشترك (وفقاً للبيانات الرسمية لوزارة الخارجية البنغلاديشية، وموسوعة ويكيبيديا الموثقة للسفارات الدبلوماسية).

ويستهدف هذا التحالف دفع عجلة التبادل الاقتصادي الذي كان يقف عند 900 مليون دولار ليتجاوز حاجز 1.5 مليار دولار عبر فتح أسواق المنسوجات البنغالية وتجارة الحبوب الأرجنتينية، لتؤكد هذه الملحمة المونديالية المستمرة في 2026 أن دقات القلوب العفوية في ملاعب كرة القدم قادرة دائماً على إعادة رسم السياسة والاتفاقيات الدولية.