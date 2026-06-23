لام يهاجم طريقة إنفانتينو في إدارة كرة القدم



وجه فيليب لام، قائد منتخب ألمانيا المتوج بكأس العالم 2014، انتقادات حادة للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بسبب طريقة إدارته للبطولة العالمية، وأضاف: «يتم بيع كأس العالم وكأنه سلعة، وهذا يسلب كرة القدم مصداقيتها»، كما انتقد لام بشكل خاص الارتفاع الكبير في أسعار تذاكر مباريات كأس العالم الحالية المقامة في أمريكا الشمالية.



وقال: «فيفا يعظّم أرباحه من خلال عدم تقديم معلومات صادقة حول حجم الطلب الحقيقي على التذاكر». وبالنسبة للام يجب أن تبقى كأس العالم تقام كل أربع سنوات، بعدما سبق لإنفانتينو أن حاول إقامة البطولة مرة كل عامين.



وأضاف اللاعب المعتزل البالغ من العمر 42 عاماً، والذي أسهم في تنظيم بطولة أمم أوروبا 2024 في ألمانيا: «أي بطولة تحتاج إلى فترة إعداد ومتابعة حتى يكون لها تأثير مستدام».



وأكد: «كأس العالم للأندية زادت من ازدحام جدول المباريات المزدحم أساساً، ومع إضافة بطولة جديدة تمتد لأسابيع عدة، وفي بعض الأحيان تقام في درجات حرارة مرتفعة للغاية، ازداد العبء على اللاعبين بشكل أكبر». ورغم ذلك أشاد لام بقرار إنفانتينو توسيع كأس العالم للرجال من 32 إلى 48 منتخباً.



وقال: «من واجب الفيفا مواصلة تطوير كرة القدم في جميع أنحاء العالم، وهذا لا يتحقق إلا من خلال توسيع المشاركة. ويجب تقبل الفوارق في المستوى والجودة بين المنتخبات».