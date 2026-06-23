الاتحاد السنغالي يعلن انتهاء مشوار حارس المرمى ميندي في المونديال



أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم رسمياً عن انتهاء مشوار حارس المرمى الأساسي، إدوارد ميندي، في بطولة كأس العالم 2026 المقامة حالياً، وذلك بعد تعرضه لإصابة قوية ومفاجئة خلال الشوط الثاني من مباراة منتخب بلاده ضد نظيره الفرنسي في الجولة الثانية من دور المجموعات. اضطر ميندي لمغادرة أرضية الملعب في الدقيقة 63 بعد شعوره بآلام حادة ومفاجئة في الركبة منعته من استكمال اللقاء، ليدخل بدلاً منه الحارس موري دياو لحماية عرين «أسود التيرانغا».



وجاء البيان الرسمي للاتحاد بعد خضوع الحارس المخضرم لفحوصات طبية دقيقة وأشعة رنين مغناطيسي مكثفة في أحد المستشفيات المتخصصة، والتي أكدت تعرضه لتمزق شديد في أربطة الركبة يتطلب غيابه عن الملاعب لفترة طويلة وخضوعه لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف، ما يعني استحالة عودته للمشاركة في أي مباراة متبقية للفريق في المونديال.



وحسب تقارير إعلامية فان الإصابة تمثل ضربة موجعة قوية لخطط الجهاز الفني لمنتخب السنغال، نظراً للقيمة الفنية الكبيرة والخبرة الطويلة التي يمتلكها ميندي في حراسة المرمى، ودوره القيادي المؤثر داخل غرف الملابس وخارجها. وتسود حالة من الحزن والقلق بين الجماهير السنغالية والمتابعين الرياضيين الذين كانوا يعولون عليه كثيراً لقيادة الأسود نحو أدوار متقدمة في البطولة العالمية، بينما يواجه الطاقم الفني الآن تحدياً كبيراً لتجهيز الحارس البديل ورفع معنوياته ليكون على قدر المسؤولية في المواجهات الحاسمة المقبلة.