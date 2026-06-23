كلوزه يودع عرشه التاريخي برسالة خاصة إلى ميسي

كان المهاجم الألماني الدولي السابق ميروسلاف كلوزه من أوائل المهنئين لليونيل ميسي، بعد تحطيمه الرقم القياسي كأفضل هداف في تاريخ بطولة كأس العالم لكرة القدم.

وظل رقم كلوزه القياسي البالغ 16 هدفاً صامداً منذ نسخة عام 2014 في البرازيل، قبل أن يعادله أسطورة الأرجنتين ميسي أولاً بتسجيله ثلاثية في مرمى الجزائر الأسبوع الماضي، ثم يرفع رصيده إلى 18 هدفاً بتسجيله هدفين في مرمى النمسا يوم الاثنين.

وقال كلوزه لصحيفة «زود دويتشه تسايتونج»: «ليونيل ميسي هو أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ بالنسبة لي، تهانينا أيها البطل».

وأضاف كلوزه، الذي يدرب حالياً فريق نورنبيرغ في دوري الدرجة الثانية الألماني، أنه كان يتوقع قبل البطولة تحطيم رقمه القياسي، لكنه سعيد بأن من فعل ذلك هو «العبقري» ميسي بحسب وصفه.

وأوضح: «لا بأس بذلك، كان الرقم القياسي سيُحطم في مرحلة ما على أي حال، وسأكون سعيداً لو كان ميسي هو من يفعل ذلك، أنا من أشد المعجبين بميسي، لطالما كنت كذلك».

وسجل كلوزه أهدافه الـ16 في أربع نسخ من كأس العالم، بينما يشارك ميسي في نسخته السادسة.

وسجل ميسي هدفه الأول في ظهوره المونديالي الأول عام 2006، ولم يفشل في هز الشباك إلا في نسخة 2010 بجنوب أفريقيا، ونجح الآن في التسجيل خلال ست مباريات متتالية منذ كأس العالم 2022 في قطر مروراً بالنسخة الحالية، التي أحرز خلالها جميع أهداف الأرجنتين الخمسة، ليتصدر ترتيب هدافي البطولة.