قلص الفارق مع ميسي.. مبابي يقود فرنسا للفوز على العراق في مباراة العواصف الرعدية

تأهلت فرنسا إلى دور الـ32 من كأس العالم 2026، بعدما تغلبت على العراق بثلاثية نظيفة، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة التاسعة، في مباراة شهدت توقفاً استثنائياً لنحو ساعتين بسبب العواصف الرعدية على ملعب فيلادلفيا، حيث انتهت المباراة بعد أربع ساعات من بدايتها.

ورفعت فرنسا رصيدها إلى 6 نقاط من مباراتين، لتحسم تأهلها مبكراً إلى الأدوار الإقصائية، بينما بقي العراق بلا نقاط بعد تلقيه الهزيمة الثانية توالياً، لينضم إلى قائمة المغادرين من دور المجموعات.

وخطف مبابي الأضواء بقيادة بلاده في مباراته الدولية الـ100 بقميص «الديوك» نحو الانتصار، بتسجيله ثنائية رفعت رصيده إلى 16 هدفاً في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، معادلاً رقم الألماني ميروسلاف كلوزه، ومقلصاً الفارق إلى هدفين خلف الأرجنتيني ليونيل ميسي صاحب الـ18 هدفاً.

وفرض المنتخب الفرنسي سيطرته منذ الدقائق الأولى، مستفيداً من التحركات السريعة لمبابي، الذي شكل مصدر الخطورة الأبرز على الدفاع العراقي طوال اللقاء.

وافتتح مبابي التسجيل في الدقيقة 14، عندما تسلم الكرة على حدود منطقة الجزاء قبل أن يطلق تسديدة قوية بقدمه اليسرى استقرت في الزاوية اليمنى لمرمى الحارس أحمد باسل.

وتلقى العراق ضربة إضافية في الدقيقة 26 بخروج مهاجمه أيمن حسين متأثراً بإصابة، ليشارك علي الحمادي بديلاً له في تغيير اضطراري أثر على الخيارات الهجومية للمنتخب العراقي.

وكاد مبابي أن يضاعف النتيجة قبل نهاية الشوط الأول، إذ أرسل محاولة بعيدة المدى فوق العارضة في الدقيقة 40 بعد ملاحظته تقدم الحارس العراقي، ثم حرمته يقظة المدافع علي حسين من فرصة محققة بعد دقيقتين.

وتوقفت المباراة عقب نهاية الشوط الأول، وفق البروتوكولات التنظيمية بسبب الأحوال الجوية والعواصف الرعدية التي ضربت المنطقة المحيطة بالملعب.

وطلب المنظمون من الجماهير مغادرة المدرجات واللجوء إلى أماكن آمنة، لتصبح المواجهة أول مباراة في البطولة تتعرض لتوقف طويل بسبب الظروف الجوية قبل استئناف اللعب بعد نحو ساعتين.

ولم يحتج مبابي إلى وقت طويل بعد العودة، إذ استغل خطأ من الحارس أحمد باسل ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 54، معززاً تفوق المنتخب الفرنسي.

وكادت فرنسا أن تضيف هدفاً ثالثاً بعد 4 دقائق فقط، لكن العارضة وقفت في وجه محاولة مايكل أوليسيه في الدقيقة 58.

وجاء الهدف الثالث في الدقيقة 66، عندما مرر أوليسيه كرة بينية متقنة إلى عثمان ديمبيلي، الذي انفرد بالمرمى وسدد بقدمه اليمنى داخل الشباك، ليؤكد فوز المنتخب الفرنسي.

وأهدر علي الحمادي فرصة تقليص الفارق للعراق في الدقيقة 74، بعدما فشل في استثمار إحدى الفرص القليلة التي سنحت لفريقه أمام المرمى الفرنسي.

ومرت الدقائق الباقية وسط محاولات فرنسية لتعزيز النتيجة، قبل أن يطلق حكم اللقاء صافرة النهاية معلناً فوز «الديوك» على «أسود الرافدين».