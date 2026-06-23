بعد توقف مباراة فرنسا والعراق.. ماذا يقول بروتوكول العواصف الرعدية في كأس العالم؟

توقفت مباراة فرنسا والعراق في كأس العالم 2026 بسبب الأحوال الجوية والعواصف الرعدية في فيلادلفيا، بعدما شهدت أجواء ممطرة بغزارة خلال الشوط الأول.

ويخضع كأس العالم 2026 لبروتوكول أمريكي صارم خاص بالعواصف الرعدية، يهدف إلى حماية اللاعبين والجماهير والعاملين في الملاعب من مخاطر البرق والصواعق أثناء المباريات.

وينص البروتوكول على تعليق المباراة فوراً عند رصد البرق أو أي تفريغ كهربائي ضمن نطاق 8 أميال، أي ما يعادل نحو 13 كيلومتراً من محيط الملعب، مع إخلاء أرضية اللعب ونقل المشجعين إلى مناطق آمنة.

وبمجرد تسجيل صاعقة داخل هذا النطاق، يبدأ عداد انتظار لمدة 30 دقيقة، وإذا مرت الفترة دون رصد صواعق جديدة، يسمح باستئناف المباراة وعودة اللاعبين إلى أرض الملعب.

أما إذا تم تسجيل صاعقة جديدة خلال فترة التوقف، فيعاد احتساب مدة الانتظار من الصفر، ما قد يؤدي إلى تمديد التوقف لفترات طويلة تمتد أحياناً إلى ساعات بحسب تطورات الحالة الجوية.

ولا تتضمن لوائح البطولة نصاً يسمح بإلغاء المباراة بسبب تجاوز مدة توقف معينة، ما يعني أن استكمال اللقاء يظل مرتبطاً بتحسن الظروف الجوية وتطبيق البروتوكول المعتمد.

وكان المنتخب الفرنسي قد أنهى الشوط الأول متقدماً بنتيجة 1-0، بعدما افتتح كيليان مبابي التسجيل، قبل أن يتم تأجيل انطلاق الشوط الثاني انتظاراً لتحسن الظروف الجوية واستكمال اللقاء.