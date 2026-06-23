كيروش يشعل أجواء مواجهة إنجلترا وغانا بتصريح «الأسود»

قال البرتغالي كارلوس كيروش، مدرب منتخب غانا، إن إنجلترا تشتهر حول العالم بشعار «الأسود الثلاثة» الموجود على قميصها، لكن منتخب غانا سيبحث عن مفاجأة وخطف النقاط التي يحتاجها للتأهل إلى الأدوار الإقصائية في كأس العالم 2026.

وتدخل إنجلترا المواجهة بثقة كبيرة بعد فوزها على كرواتيا 4-2، في مباراة أظهرت القوة الهجومية لفريق المدرب توماس توخيل، لكنها كشفت أيضاً عن بعض الثغرات الدفاعية.

أما غانا، التي قدمت أداءً منضبطاً وحققت الفوز على بنما 1-0، فتملك فرصة لتحويل بدايتها القوية إلى إنجاز جديد، وضمان التأهل عن المجموعة الثانية عشرة.

وقال كيروش في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: «أمامنا مباراة رائعة، هذا ما نسعى إليه طوال حياتنا، أن نكون في المكان المناسب والوقت المناسب، وأن نلعب ضد أفضل اللاعبين في العالم».

وأضاف: «نعرف أسلوب لعب إنجلترا، لديهم لاعبون ممتازون وخبرة كبيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، يلعبون بقوة، لكننا نعرف كيف يمكن التعامل مع ذلك».

وتابع مدرب غانا مازحاً: «نعلم أن لديهم ثلاثة أسود، لكننا نمتلك 33 مليون أسد»، في إشارة إلى عدد سكان غانا.

ويضمن فوز غانا، التي حققت أفضل إنجاز لها في كأس العالم بالوصول إلى ربع نهائي نسخة 2010، عبورها إلى الدور التالي، بينما قد يكون التعادل كافياً أيضاً للتأهل إلى دور الـ32.

وتحتل غانا المركز الثاني في المجموعة برصيد 3 نقاط، وهو نفس رصيد إنجلترا المتصدرة بفارق الأهداف، بينما لا تزال كرواتيا وبنما دون نقاط.

ويملك كيروش خبرة كبيرة في كأس العالم، بعدما ظهر في البطولة مع منتخبات مختلفة، إلى جانب تجربته الطويلة في الكرة الإنجليزية عندما عمل ضمن الجهاز الفني لمانشستر يونايتد تحت قيادة أليكس فيرغسون.

وقال المدرب البرتغالي: «نحن هنا من أجل حصد النقاط والتأهل، هذا هو الهدف الأهم بالنسبة لنا، نعرف قوة إنجلترا، لكن لدينا أيضاً مميزاتنا وعلينا اللعب بأقصى طاقة طوال 90 دقيقة».

واختتم حديثه عن المواجهة قائلاً: «ستكون هناك متعة كبيرة داخل الملعب، سنقاتل ونلعب ونستمتع، وأعتقد أن المباراة ستبقى في ذاكرة وقلوب الناس بعد نهايتها».