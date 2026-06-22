«الفراعنة» إلى سبوكين بعد الفوز على نيوزيلندا في المونديال

أكد إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، أن الفريق سيغادر ظهراً من كندا «منتصف الليل بتوقيت القاهرة» على متن طائرة خاصة، وذلك بعد مباراة الفريق أمام نيوزيلندا. وكان منتخب مصر قد حقق أول فوز في تاريخه بكأس العالم على حساب نيوزيلندا 3/ 1، في المباراة التي أقيمت في فانكوفر الكندية ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة السابعة من كأس العالم 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا.



وأضاف إبراهيم حسن أن رحلة الطيران من مدينة فانكوفر الكندية إلى سبوكين الأمريكية تستغرق 45 دقيقة، بطائرة خاصة وفرها الاتحاد الدولي «فيفا».

ويتصدر منتخب مصر المجموعة السابعة برصيد أربع نقاط، بفارق نقطتين عن إيران وبلجيكا في المركزين الثاني والثالث بالمجموعة، ويتذيل منتخب نيوزيلندا الترتيب برصيد نقطة واحدة. وسيلتقي منتخب مصر في الجولة المقبلة مع إيران يوم السبت المقبل، فيما سيلعب منتخبا بلجيكا ونيوزيلندا في التوقيت نفسه.