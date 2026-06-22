تمثال عملاق لميسي في بلدة صغيرة بالأرجنتين



كشفت بلدة صغيرة في إقليم باتاجونيا الأرجنتيني عن تمثال عملاق مخصص لأسطورة كرة القدم الأرجنتينية ليونيل ميسي.



ويقع النصب التذكاري في مدينة كوترال كو التابعة لمقاطعة نيوكين، ويظهر ميسي راكعاً بقميص منتخب الأرجنتين، رافعاً قبضته إلى الأعلى، وإلى جانبه نسخة من كأس العالم 2022.

وصمم التمثال، الفنان المحلي ألدو بيرويسا، ويبلغ ارتفاعه 26 متراً ويزن 70 طناً.



وتنظم المدينة، التي يبلغ عدد سكانها نحو 35 ألف نسمة، فعالية لمشاهدة مباراة جماعية عند التمثال قبل مواجهة الأرجنتين، حاملة اللقب، ضد النمسا في مباراتها الثانية بدور المجموعات في دالاس الاثنين.



ويعد ميسي على نطاق واسع باعتباره أحد أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ، كما أن ثلاثيته في شباك الجزائر رفعته إلى صدارة قائمة الهدافين التاريخيين لكأس العالم بالتساوي مع الألماني ميروسلاف كلوزه برصيد 16 هدفاً.



ويبلغ ميسي الآن 38 عاماً، ولعب نجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق دوراً محورياً في تتويج الأرجنتين بلقب كأس العالم في قطر، حيث سجل هدفين في المباراة النهائية أمام فرنسا.



وتعد كوترال كو مركزاً مهماً لصناعات النفط والبتروكيماويات في شمال باتاجونيا، وتأمل، بحسب التقارير، في جذب المزيد من السياح من خلال هذا التمثال الضخم والمميز.



وليس هذا التمثال العملاق الوحيد الذي أقيم تكريماً لميسي.



وأفادت تقارير حديثة بأن تمثالاً آخر يبلغ ارتفاعه 21 متراً للنجم الأرجنتيني في مدينة كولكاتا الهندية اضطر القائمون عليه إلى تفكيكه مجدداً لأسباب تتعلق بالسلامة.



ووفقاً لوسائل إعلام محلية، فإن التمثال الذي أقيم احتفاء بزيارة ميسي للهند خلال جولته في ديسمبر الماضي كان يتمايل بفعل الرياح، ما استدعى تثبيته بالحبال حفاظاً على السلامة.