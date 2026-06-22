لاعبو دورينا: المونديال تميز بالدفاع الجماعي والجاهزية الذهنية والفعالية الهجومية



لم تعد حمى كأس العالم 2026، المقامة حالياً بتنظيمها الثلاثي بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، مجرد وجبة كروية دسمة تتابعها الجماهير بشغف خلف الشاشات وفي المدرجات، بل امتدت شرارتها الفنية لتشعل حماس نجوم دورينا، وتحول المونديال في عيون لاعبينا، المواطنين على حد سواء، من مجرد متعة بصرية إلى استفادة ذهنية تنتظر تطبيقها على أرضية الميدان، وذلك عندما يحين موعد مواجهات دوري المحترفين في أغسطس المقبل.



وتتجاوز الحصيلة الفنية والذهنية التي يخرج بها نجوم دورينا من متابعة مباريات المونديال حدود الإعجاب لتشكل خريطة طريق حقيقية للكرة الإماراتية. وتحويل هذه المشاهدات إلى واقع عملي مستقبلاً مما يبشر بنقلة نوعية مرتقبة تدفع بمسابقاتنا المحلية وبمنتخبنا الوطني نحو آفاق تنافسية جديدة.



إيقاع متسارع



ويؤكد النجم المخضرم حبيب الفردان، قائد فريق يونايتد، أن النسخة الحالية من كأس العالم، بنظامها الجديد ومبارياتها المتلاحقة، قدمت درساً بليغاً في كيفية التعامل مع الضغوط البدنية والذهنية العالية. وأوضح الفردان أن الإيقاع المتسارع للمونديال أثبت عملياً أن الموهبة وحدها لم تعد تكفي في كرة القدم الحديثة، ما لم تقترن بانضباط تكتيكي صارم وجاهزية ذهنية مطلقة طوال الـ 90 دقيقة؛ وهو الفارق الجوهري بين المنتخبات التي صنعت المفاجأة وتلك التي ودعت مبكراً، مؤكداً على ضرورة ترسيخ هذا الفكر لدى لاعبينا لرفع رتم المنافسات المحلية.



تقارب الخطوط



وعلى الصعيد الدفاعي، التقط عبدالسلام محمد، صخرة دفاع وقائد فريق كلباء، تفاصيل تكتيكية دقيقة أفرزتها الملاعب المونديالية، لافتاً إلى أن البطولة شهدت ثورة حقيقية في أساليب الدفاع الجماعي وتقارب الخطوط؛ حيث تلاشت المساحات بين خطي الوسط والدفاع بفضل الضغط العكسي الذكي والتمركز الوقائي الصارم لإحباط المرتدات في مهدها. وأشار إلى أن المرونة العالية وقدرة المدافعين على التحول السريع بين أساليب اللعب أثناء سير المباراة هي أبرز ما يجب على مدافعي دورينا استيعابه وتطبيقه في الملاعب المحلية.



تنظيم



ومن منظور هجومي، ركز محمد الحمادي، نجم العروبة وهداف دوري الدرجة الأولى، على السرعة الفائقة والتحولات الخاطفة التي ميزت القوة الهجومية للمنتخبات، مشيراً إلى أن المونديال الحالي فرض واقعاً صارماً يمنح المهاجم ثانية واحدة فقط لاتخاذ القرار والتنفيذ أمام المرمى. وأضاف الحمادي أن التنظيم والاعتماد على الفعالية القصوى في استغلال أنصاف الفرص هما السلاح التكتيكي الذي يطمح إلى رؤيته ينعكس على ملاعبنا لتعزيز الغزارة التهديفية ورفع جودة الشق الهجومي.