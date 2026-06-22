زيكو.. مكالمة تفصل بين «الساحل الشمالي» ومجد المونديال



كان ​مصطفى عبد الرؤوف (زيكو) يستعد لقضاء إجازة صيفية في الساحل الشمالي ‌لمصر عندما ​بدل انضمامه غير المتوقع لصفوف المنتخب الوطني خططه.



وقال مهاجم نادي بيراميدز للصحفيين بعدما سجل هدفاً وصنع آخر في فوز مصر 3-1 على نيوزيلندا في كأس العالم لكرة القدم الاثنين: «كنت بعيداً عن المنتخب الوطني وبصراحة لم أكن أتوقع ⁠ذلك. أحضرني المدرب حسام حسن من الساحل الشمالي. كنت على وشك الذهاب في إجازة، وفجأة وجدت نفسي في كأس العالم».



وكان زيكو لاعباً مغموراً قبل البطولة لكنه سرعان ما برز ‌كأحد أبرز لاعبي المنتخب المصري.



وقد أُطلق عليه اسم الأسطورة البرازيلية زيكو، وهو جزء من تقليد عريق في كرة القدم المصرية يتمثل في ‌قيام اللاعبين باختيار أسماء النجوم العالميين كأسماء شهرة لهم.



ورد ‌هذا المهاجم، الذي يمكنه اللعب على أي من ‌الجناحين أو كمهاجم صريح، ثقة المدرب ‌بسلسلة من العروض المؤثرة.



وسجل في المباريات الودية التي سبقت كأس العالم ضد روسيا والبرازيل ​قبل أن يفتتح ‌رصيده في ​البطولة ضد نيوزيلندا في فانكوفر، حيث ⁠صنع أيضاً هدف محمد صلاح بتمريرة ذكية بالكعب داخل منطقة الجزاء.



وفوز مصر على نيوزيلندا الأول للبلاد في تاريخ مشاركاتها في كأس العالم، ​ووضعها في ⁠صدارة المجموعة ⁠السابعة قبل مباراتها الأخيرة ضد إيران في سعيها للتأهل إلى مرحلة خروج المغلوب للمرة الأولى.



وقال زيكو: «منذ الدقيقة الأولى وحتى الآن، منحنا المدرب ⁠حسام حسن الثقة. والحمد لله أنني لم أخيب ظنه ولو لثانية واحدة».



وأضاف أن اللاعبين لم ينجرفوا في التفاؤل رغم البداية القوية لمصر.



وقال: «لم نحقق أي شيء بعد. نأمل أن نتمكن من الذهاب إلى أبعد من ذلك. نحن أقوى فريق في ‌أفريقيا. فلماذا لا نذهب إلى أبعد نقطة ممكنة في هذه البطولة؟ قدمنا مباراة تاريخية وحققنا ​فوزنا الأول في تاريخ مشاركتنا في البطولة. تسجيل الأهداف توفيق من الله ومكافأة علي المجهود».



«جميع اللاعبين يبذلون أقصى ما لديهم من أجل تقديم نسخة مميزة واستثنائية لمنتخب مصر في كأس العالم، وإن ​إسعاد الجماهير المصرية لا ‌يقدر بثمن».