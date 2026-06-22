مدرب «النشامى» يؤكد جاهزية الفريق لمواجهة الجزائر



قال المغربي جمال السلامي، المدير الفني للمنتخب الأردني: إن القلق والارتباك لم يعد لهما وجود في المنتخب الأردني، وذلك قبل مواجهة الجزائر في الجولة الثانية بكأس العالم 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا.



وخسر منتخب الأردن في الجولة الأولى من المجموعة العاشرة أمام النمسا 1/3، وسيلتقي مع نظيره الجزائري، صباح يوم غدٍ الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية، حيث كان الأخير قد خسر أمام الأرجنتين بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى.



ورغم ذلك أبدى السلامي ثقته في قدرة المنتخب الأردني الملقب بـ«النشامى» في تقديم أداء أفضل أمام الجزائر.



وقال السلامي: «نعلم أن الخوف الذي انتابنا في المباراة الأولى لم يعد موجوداً الآن».



وأضاف: «اللاعبون باتوا أكثر ثقة الآن وواثقين في إمكانياتهم، وأراهم في حالة جيدة وهم متأكدون بأنهم سيبذلون قصارى جهدهم على أرض الملعب».



وعن منافسه منتخب الجزائر قال: «لقد لعبوا في المباراة الأولى أمام أبطال العالم، الفريق الجزائري قوي في الهجوم وسريع ولديه لاعبين كبار حتى في مقاعد البدلاء».