كأس العالم 2026.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم إلى منافسات كأس العالم 2026 FIFA World Cup، مع إقامة مجموعة من المواجهات المرتقبة التي تجمع منتخبات في سباق محتدم نحو حصد النقاط وتعزيز فرص التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

وتشهد مباريات اليوم وصباح غد الثلاثاء اختبارات قوية لعدد من المنتخبات الطامحة إلى ترسيخ مكانتها في البطولة، حيث يلتقي منتخب الأرجنتين مع النمسا في مواجهة مرتقبة، فيما يصطدم المنتخب العراقي بنظيره الفرنسي الطامح للقب وأحد أقوى المنتخبات في الجولة الأولى، وتواجه النرويج منتخب السنغال، إلى جانب قمة عربية تجمع الأردن والجزائر في مباراة تحمل أهمية كبيرة لكلا المنتخبين بعد نتائجهما المخيبة في الجولة الأولى.

الأرجنتين ضد النمسا

الساعة: 9:00 مساءً بتوقيت الإمارات، 20:00 مساءً بتوقيت السعودية، 19:00 مساءً بتوقيت مصر.

القناة الناقلة: بي إن سبورتس ماكس 1

كأس العالم 2026.. جدول مواعيد مباريات يوم الثلاثاء 23 يونيو 2026 والقنوات الناقلة

فرنسا ضد العراق

الساعة: 01:00 صباحاً بتوقيت الإمارات، 00:00 منتصف الليل بتوقيت السعودية ومصر.

القناة الناقلة: بي إن سبورتس ماكس 2

النرويج ضد السنغال

الساعة: 04:00 صباحاً بتوقيت الإمارات، 03:00 صباحاً بتوقيت السعودية ومصر.

القناة الناقلة: بي إن سبورتس ماكس 1

الأردن ضد الجزائر

الساعة: 07:00 صباحاً بتوقيت الإمارات، 06:00 صباحاً بتوقيت السعودية ومصر.

القناة الناقلة: بي إن سبورتس كأس العالم.