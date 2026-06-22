حتى الآن .. مصر أمام التشيك والمغرب في امتحان هولندا في دور الـ 32 بكأس العالم



تتغير المنتخبات المتواجهة في دور الـ 32 في كأس العالم 2026 ، مع كل مباراة تنتهي ، مع كل لحظة في البطولة ، مع كل حدث خلال الـ 90 دقيقة ، تتغير أسماء ، تغادر أخرى ، وتتجه إلى التأهل منتخبات جديدة .



شارف دور المجموعات على النهاية ، واقتربت مرحلة الإقصاء ، مرحلة كسر العظام ، حيث تبدأ البطولة بالفعل ، حسب كثير من الآراء التي ترى في دور المجموعات بالنظام الجديد «48 منتخباً» ، مجرد مرحلة إحماء للدخول في أجواء البطولة التي تنطلق فعلياً من الدور الثاني أو مرحلة الـ 32 ، في الثامن والعشرين من هذا الشهر.



تتغير المواجهات ، هدف يمكن أن يغير من كامل مسار البطولة ، يدفع بمنتخب لمواجهة غير متوقعة ، يضع صراعاً من الدرجة الأولى في مرحلة متقدمة من البطولة ، وفي النهاية تؤثر نتيجة مباراة على كامل خارطة دور الـ 32 ، وبالتالي المسار حتى اليوم الأخير .



الفوز المصري الأول في تاريخه بالمونديال ، غير من الخارطة المتوقعة حتى الآن في دور الـ 32 ، حيث تحول المنتخب المصري من مرشح للمغادرة ، في حال لم ينجح في الفوز على نيوزلندا - إلى فاعل رئيسي ومتصدر بعد التعادل بين بلجيكا وإيران .



الواقع الجديد في المجموعة السابعة لم يقتصر تأثيره فقط على المجموعة نفسها ، بتغييره كل التوقعات المسبقة ، قبل انطلاق البطولة التي كانت تشير إلى صدارة بلجيكية ، مع احتمالية متأرجحة للمنتخبات الثلاثة الأخرى ، بحظوظ متفاوتة في التأهل إلى الدور الثاني ، ولكن المنتخب المصري نجح في فرض الواقع الجديد ، واقع أن المتصدر - والمتأهل منطقياً - بات يمضي في مسار كان مخططاً للمنتخب البلجيكي لتبدأ حسابات ، ومتغيرات جديدة في خارطة دور الـ 32 .



وحتى الآن تكشف المواجهات المتوقعة لدور الـ 32 عن مواجهة بين المنتخب المصري ، ونظيره التشيكي ، صاحب المركز الثالث في المجموعة الأولى ، بينما يبدو المسار شاقاً جداً في دور الـ 32 للمنتخب المغربي الذي - حتى الآن - سيواجه المنتخب الهولندي ، الذي سطر واحدة من الروائع في مواجهة السويد ، بفوز خماسي منحه الصدارة ، بينما يحاول المنتخب المغربي انتزاع قمة المجموعة الثالثة لتفادي مواجهة من الطراز الأول في مرحلة مبكرة نسبياً من المونديال .



مواجهة دور الـ 32 حتى الآن وفقاً لنتائج المجموعات تشير أيضا إلى مواجهة مرتقبة بين منتخبي إنجلترا والبرتغال ، بينما تبدو فرنسا في مهمة ليست بالسهلة أمام كوت ديفوار ، في الوقت الذي يتوقع أن تواجه ألمانيا اسكتلندا ، وينتظر أن يشهد الدور نفسه مواجهة إسكندنافية بين النرويج والسويد ، بينما تتجه كوريا الجنوبية للقاء سويسرا ، وفي الأفق مواجهة أفريقية هي الأولى في تاريخ المونديال بين منتخبي الكونغو وغانا ، أما إسبانيا فحتى الآن تلعب في مواجهة النمسا ، بينما تنتظر الولايات المتحدة مواجهة منتخب لاتيني هو منتخب الإكوادور ، أما البرازيل فهي حتى الآن في امتحان الساموراي الياباني ، بينما يرتقب أن يواجه منتخب المكسيك ، الوافد الجديد الرأس الأخضر .



ويطل التاريخ برأسه ، ويعيد - وفقاً للنتائج حتى الآن - مواجهة أول نهائي في تاريخ كأس العالم ، حيث ينتظر أن يواجه منتخب الأرجنتين حامل اللقب جاره منتخب أوروغواي بينما تبدو كندا مرشحة حتى الآن لمواجهة بلجيكا ، وتلعب أستراليا وفقاً للنتائج الحالية أمام إيران ، بينما تواجه كولومبيا باراغواي.



هي مواجهات متغيرة من جولة إلى أخرى ، فبعد كل هدف ، وبعد كل بطاقة صفراء ، وبعد كل نهاية مباراة تظهر خارطة جديدة ، خارطة يمكن أن تتغير تماما بفضل اجتهاد فردي ، أو خطأ غير متوقع ، ولكن حتى الآن هذا ما ينتظر أن نشاهده في دور الـ 32.