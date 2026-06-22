صلاح ينفرد بعرش هدافي مصر في تاريخ كأس العالم

سجل محمد صلاح الهدف الثاني للمنتخب المصري في شباك نيوزيلندا، ليمنح فريقه التقدم للمرة الأولى في تاريخه بمنافسات كأس العالم، ويصبح الهداف التاريخي لمصر في المونديال.

وعلى ملعب «بي سي بليس» في فانكوفر، سجل صلاح الهدف الثاني لمصر بعد تمريرة بعقب القدم من مصطفى زيكو، صاحب هدف التعادل، ليضعها في الشباك بتسديدة متقنة في الدقيقة 68.

وجاء هدف صلاح ليكون ثامن أهداف مصر في المونديال عبر تاريخها، بعدما سجل المنتخب هدفين في نسخة 1934 بإيطاليا، وهدفاً في نسخة 1990، وهدفين في نسخة 2018، بالإضافة إلى ثلاثة أهداف حتى الآن في نسخة 2026 بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وسجل صلاح هدفه الثالث في كأس العالم، لينفرد بصدارة ترتيب هدافي مصر في المونديال، ويأتي خلفه عبد الرحمن فوزي، الذي سجل هدفين أمام المجر في نسخة 1934، بينما سجل كل من مجدي عبد الغني وإمام عاشور ومصطفى زيكو هدفاً.

وكان صلاح قد سجل هدفين في نسخة 2018 بروسيا أمام المنتخب المضيف والسعودية، قبل أن يضيف هدفه الثالث في شباك نيوزيلندا.

واقترب صلاح من معادلة رقم مدربه حسام حسن في قائمة أفضل الهدافين بتاريخ منتخب مصر، بعدما وصل إلى 67 هدفاً، بفارق هدفين خلف حسام حسن، الذي حقق لقب كأس أمم أفريقيا مع مصر ثلاث مرات كلاعب، ووصل إلى نصف النهائي كمدرب في النسخة الماضية من البطولة بالمغرب.