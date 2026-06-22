سكالوني: استراحات شرب المياه تساعد المنتخبات الأضعف في كأس العالم

أكد ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، أنه لا يزال يتأقلم مع تأثير استراحات شرب المياه في كأس العالم 2026، مشيراً إلى أنها قد تغير شكل المباريات وتمنح الأجهزة الفنية فرصة لتعديل بعض الأمور أثناء اللعب.

ويستعد منتخب الأرجنتين، حامل اللقب، لمواجهة النمسا في الجولة الثانية من دور المجموعات، بعدما بدأ مشواره بالفوز على الجزائر 3-0، بفضل ثلاثية ليونيل ميسي.

وقال سكالوني في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «كل ما يدور في ذهني قد يتغير اعتماداً على هذه الدقائق 22 أو 23، لدينا فريق يعمل على تحليل المباراة ونبحث عن حلول، هذا ما تفعله عادة في فترة الاستراحة بين الشوطين».

وأضاف: «هذا الأمر يصب في مصلحة من يرغبون في الهجوم، فبإمكانك تعديل بعض الأمور، من الغريب التكيف مع ذلك، لكنه سيصبح أمراً طبيعياً إذا تكرر أكثر».

وأوضح المدرب المتوج بكأس العالم 2022 أن استراحات شرب المياه والظروف المناخية قد تجعل المباريات أكثر تعقيداً، قائلاً: «ما نراه في هذه البطولة أنه لا توجد مباريات سهلة، وهناك ظروف وحرارة وتوقفات متكررة خلال المباريات».

وأشار إلى أن هذه التوقفات تمنح المنتخبات فرصة لالتقاط الأنفاس وإعادة التنظيم، مضيفاً أن المباريات أصبحت عملياً مقسمة إلى «أربعة أشواط».

وتحدث سكالوني عن مواجهة النمسا، مؤكداً أن المنافس يمتلك عناصر قوية، قائلاً: «النمسا لديها لاعبون ممتازون، إنه فريق رائع يمارس ضغطاً شديداً ويلعب بأسلوب مباشر، ستكون المباراة معقدة».

وأضاف: «ستكون القوى الكبرى حاضرة، والكثير من الفرق قادرة على المنافسة، ولا شك أنها ستكون بطولة كأس عالم صعبة».

من جانبه، اتفق إنسو فرنانديز، لاعب وسط منتخب الأرجنتين، مع مدربه بشأن قوة المنافسة، قائلاً: «أعتقد أن المستوى أصبح أكثر تقارباً، والمنافسة هذه المرة أقوى مقارنة بقطر، وهناك العديد من المنتخبات التي تصنع المفاجآت».