شباك مصر تهتز للمرة الـ14 في تاريخ كأس العالم

سجل منتخب نيوزيلندا هدف التقدم في شباك منتخب مصر، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن الجولة الثانية بالمجموعة السابعة بكأس العالم لكرة القدم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وسجل فين سورمان، مدافع منتخب نيوزيلندا، هدف التقدم في الدقيقة 15، بعدما استفاد من الركلة الركنية التي نفذها زميله تيم باين، ليضع الكرة بضربة رأس متقنة في الشباك.

واستغل سورمان غياب الرقابة الدفاعية ليسجل الهدف الأول لمنتخب نيوزيلندا، وهو الهدف رقم 14 الذي يهز شباك منتخب مصر في تاريخ مشاركاته بكأس العالم.

وخلال أربع مشاركات لمصر في المونديال، استقبلت شباك المنتخب 4 أهداف في نسخة 1934، وهدفين في نسخة 1990، وكلاهما أقيمتا في إيطاليا، إضافة إلى 6 أهداف في نسخة 2018 بروسيا، وهدف أمام بلجيكا في الجولة الأولى من كأس العالم 2026، قبل هدف نيوزيلندا، ليصل الإجمالي إلى 14 هدفاً.