كورتوا يزاحم أساطير حراسة المرمى في تاريخ المونديال

دخل البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، قائمة تاريخية في بطولة كأس العالم، بعد تعادل منتخب بلاده مع إيران دون أهداف، في الجولة الثانية بالمجموعة السابعة لمونديال 2026، المقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وأشار الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» إلى أن كورتوا انضم لقائمة أكثر حراس المرمى حفاظاً على نظافة شباكهم في تاريخ كأس العالم، بعدما وصل إلى 8 مباريات بشباك نظيفة.

وخرج حارس ريال مدريد بشباك نظيفة 8 مرات في 17 مباراة، خلال مشاركته في 4 نسخ من كأس العالم أعوام 2014 و2018 و2022 و2026.

وتساوى تيبو كورتوا مع الفرنسي هوغو لوريس، الذي حقق الرقم نفسه خلال 20 مباراة خاضها في 4 نسخ مونديالية أعوام 2010 و2014 و2018 و2022.

ويتفوق الهولندي يان يونغبلويد من حيث معدل الوصول إلى الرقم، بعدما حافظ على نظافة شباكه 8 مرات خلال 12 مباراة، بينما حقق البرازيلي لياو الإنجاز نفسه بعد 14 مباراة، والألماني سيب ماير في 18 مباراة، والبرازيلي كلاوديو تافاريل في 18 مباراة أيضاً.

ويتصدر القائمة التاريخية الفرنسي فابيان بارتيز والإنجليزي بيتر شيلتون، بعدما حافظ كل منهما على نظافة شباكه في 10 مباريات من أصل 17 مباراة بكأس العالم.