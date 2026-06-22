بلجيكا تكتفي بالتعادل أمام إيران وتؤجل حسم التأهل في المجموعة السابعة

تعادل منتخبا بلجيكا وإيران سلبياً، على ملعب لوس أنجلوس، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة بكأس العالم 2026، ليحصد كل منتخب نقطة ويتأجل حسم التأهل إلى الجولة الأخيرة.

ورفع المنتخبان رصيدهما إلى نقطتين لكل منهما، بعدما سجلا التعادل الثالث في المجموعة السابعة، التي باتت حساباتها معقدة، في انتظار مواجهة مصر ونيوزيلندا في الجولة ذاتها، حيث يملك المنتخب المصري فرصة انتزاع صدارة المجموعة.

وبدأ المنتخب البلجيكي المباراة بقوة وفرض سيطرته منذ الدقائق الأولى، وكاد أن يفتتح التسجيل في الدقيقة التاسعة، عندما مرر لياندرو تروسار كرة داخل منطقة الجزاء، قابلها كيفن دي بروين بتسديدة تصدى لها الحارس الإيراني، قبل أن يتعامل أيضاً مع محاولة تروسار من مسافة قريبة.

وردت إيران بفرصة في الدقيقة 14، عندما أبعد الحارس تيبو كورتوا تسديدة محمد كنعاني من داخل المنطقة، فيما واصل المنتخب البلجيكي ضغطه وأهدر يوري تيليمانس فرصة أخرى في الدقيقة 22 بعد تصدٍ من الحارس علي رضا.

وألغى الحكم هدفاً لإيران سجله المهاجم مهدي طارمي في الدقيقة 25 بسبب التسلل عقب مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR»، بينما توقفت محاولة بلجيكية جديدة أمام الحارس علي رضا الذي تصدى لتسديدة ماكسيم دي كوبر قبل نهاية الشوط الأول.

ورغم استحواذ بلجيكا وتفوقها الميداني، انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، في ظل اعتماد منتخب إيران على التنظيم الدفاعي والكرات الطويلة في المساحات الخالية خلف الدفاع البلجيكي.

واستمر السيناريو نفسه في الشوط الثاني، وسط استحواذ كبير من المنتخب البلجيكي الذي لم ينجح في ترجمة سيطرته ومحاولاته الهجومية إلى أهداف، في الوقت الذي حافظ فيه المنتخب الإيراني على تماسكه الدفاعي.

وعاد علي رضا ليمنع منتخب بلجيكا من التسجيل في الدقيقة 59، عندما أبعد عرضية دي بروين التي وصلت إلى دي كوبر، الذي سدد كرة تصدى لها الحارس قبل أن تتخطى خط المرمى.

وتعقدت مهمة المنتخب البلجيكي في الدقيقة 67، بعد طرد المدافع ناثان نغوي إثر عرقلته طارمي، الذي كان في طريقه للانفراد بالمرمى عقب خطأ في إعادة الكرة إلى الحارس.

ورغم النقص العددي، واصل المنتخب البلجيكي البحث عن هدف الفوز وكاد أن يخطف النقاط الثلاث في الدقيقة 86، إلا أن المحاولة الأخيرة لم تغير النتيجة، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي بين المنتخبين.