محمد هاني: فخور بإشادة الأسطورة الألمانية شفاينشتايجر بمستواي

أعرب محمد هاني، ظهير أيمن منتخب مصر، عن بالغ سعادته وفخره الشديد بالإشادة الفنية الرفيعة التي حظي بها من قبل الأسطورة الألماني باستيان شفاينشتايجر.

وأثنى شفاينشتايجر على أداء محمد هاني، خلال تعادل منتخب مصر 1 / 1 مع منتخب بلجيكا، في الجولة الأولى بالمجموعة السابعة من مرحلة المجموعات لبطولة كأس العالم لكرة القدم، المقامة حاليا في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.



وحرص شفاينشتايجر على التقاط صورة تذكارية مع محمد هاني عقب مباراة بلجيكا، تعبيرا عن إعجابه بالمستوى الذي قدمه لاعب منتخب «الفراعنة»، رغم تسجيله هدف منتخب بلجيكا الوحيد بالخطأ في مرمى فريقه. وكان هاني مكلفا برقابة جيريمي دوكو، جناح منتخب بلجيكا، خلال المباراة، حيث نجح في الحد تماما من خطورة نجم مانشستر سيتي الإنجليزي في اللقاء.



ووصف هاني النجم الألماني بأنه قيمة كروية ونجم كبير للغاية في عالم الساحرة المستديرة، معتبرا أن هذا الحديث الإيجابي والثناء الصادر منه يمثل شرفا عظيما له على الصعيد الشخصي وبداية قوية للغاية تمنحه حافزا مضاعفا ودافعا كبيرا لتقديم الأفضل للمنتخب في المستقبل.



وأثنى مدافع المنتخب المصري على أجواء المونديال الاستثنائية، والروح الطيبة والسائدة بين جميع أفراد البعثة، متمنيا العمل المتواصل مع زملائه لتطوير الأداء وتقديم مستويات أرقى وتحقيق نتائج إيجابية تسعد الملايين في الفترة القادمة.



ويلتقي منتخب مصر مع نظيره النيوزيلندي، مساء الأحد بالتوقيت المحلي، بمدينة فانكوفر الكندية، في الجولة الثانية بالمجموعة، حيث يبحث الفريق الملقب بـ«الفراعنة»عن تحقيق انتصاره الأول في كأس العالم، التي يشارك فيها للمرة الرابعة بعد نسخ 1934 و1990 و2018.