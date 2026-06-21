"خفت ألا أرى عائلتي مجدداً".. اعترافات صادمة لبطل أشهر لقطة في تاريخ المونديال

على مدار عقود طويلة، ظلت لقطة المدافع الزائيري موبيبو إيلونغا وهو يندفع من حائط الصد ليبعد الكرة قبل تنفيذ ركلة حرة للبرازيل في كأس العالم 1974، واحدة من أكثر المشاهد تداولاً في برامج الأخطاء الكروية والمقاطع الساخرة، غير أن القصة الحقيقية وراء تلك اللحظة الشهيرة تكشف فصلاً مؤلماً من تاريخ كرة القدم الأفريقية، بعيداً عن التفسيرات السطحية التي رافقتها لسنوات.

وشهدت المباراة التي جمعت البرازيل وزائير في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لمونديال 1974 بألمانيا الغربية، واقعة أثارت دهشة الجماهير والمعلقين حول العالم، عندما ترك إيلونغا موقعه في حائط الصد وانطلق نحو الكرة ليبعدها بقوة قبل تنفيذ الركلة الحرة، لينال بطاقة صفراء وسط حالة من الارتباك داخل الملعب.

ولسنوات طويلة، جرى تصوير الحادثة على أنها دليل على جهل اللاعب بقوانين اللعبة، بل استخدمت في بعض وسائل الإعلام الغربية كنموذج لما وُصف آنذاك بـ"الهواية الأفريقية"، إلا أن هذه الرواية تعرضت لاحقاً لتشكيك واسع، بعدما أكد اللاعب نفسه في أكثر من مناسبة أنه كان يدرك تماماً قوانين كرة القدم، وأن تصرفه لم يكن ناتجاً عن جهل أو سوء فهم.

وكان منتخب زائير، الذي يُعرف اليوم باسم جمهورية الكونغو الديمقراطية، قد صنع التاريخ في عام 1974 عندما أصبح أول منتخب من أفريقيا جنوب الصحراء يتأهل إلى نهائيات كأس العالم.

وجاء الإنجاز بعد مسيرة مميزة تُوجها بالفوز بكأس الأمم الأفريقية في العام ذاته، ما دفع الرئيس موبوتو سيسي سيكو إلى استغلال هذا النجاح باعتباره إنجازاً وطنياً يعزز صورته السياسية داخلياً وخارجياً.

ووفقاً لشهادات عدد من اللاعبين، فقد استقبل موبوتو أفراد المنتخب قبل السفر إلى ألمانيا الغربية، ووعدهم بمكافآت ضخمة شملت منازل وسيارات ومبالغ مالية كبيرة.

غير أن هذه الوعود لم تتحقق، إذ اختفت الأموال المخصصة للاعبين وسط اتهامات لمسؤولين حكوميين وإداريين بالاستيلاء عليها، ما أدى إلى تراجع الروح المعنوية داخل المعسكر بشكل كبير.

وزادت الأوضاع تعقيداً بعد خسارة المنتخب مباراته الأولى أمام اسكتلندا بهدفين دون رد، قبل أن يتعرض لهزيمة تاريخية قاسية أمام يوغوسلافيا بنتيجة 9-0، وهي واحدة من أكبر الخسائر في تاريخ كأس العالم.

وبعد تلك النتيجة، تحدث عدد من اللاعبين عن تعرضهم لضغوط وتهديدات من مسؤولين مقربين من النظام الحاكم، خشية تكرار الإحراج الدولي أمام البرازيل.

وفي تفسيره للحادثة الشهيرة، قدم إيلونغا أكثر من رواية خلال سنوات لاحقة، ففي بعض المقابلات أكد أنه أراد الاحتجاج على الأوضاع التي يعيشها اللاعبون وحرمانهم من مستحقاتهم المالية، بينما أشار في روايات أخرى إلى أنه حاول استفزاز الحكم للحصول على بطاقة حمراء والخروج من المباراة، كما تحدث في مناسبة أخرى عن شعوره بالخوف من تداعيات تلقي هدف ثالث في ظل التهديدات التي سبقت اللقاء، فيما يشير إلى خوفه على عائلته.

ورغم اختلاف الروايات، فإن القاسم المشترك بينها كان حجم الضغوط النفسية الهائلة التي عاشها لاعبو زائير خلال البطولة، في ظل ظروف سياسية معقدة وتوقعات مبالغ فيها من نظام حكم استبدادي أراد توظيف كرة القدم لخدمة أهدافه الدعائية.

وبعد انتهاء البطولة، عاد اللاعبون إلى بلادهم من دون المكافآت التي وُعدوا بها، فيما عاش كثير منهم سنوات صعبة بعيداً عن الأضواء، وهكذا تحولت واحدة من أكثر اللقطات سخرية في تاريخ المونديال إلى رمز لقصة إنسانية مؤلمة، تكشف كيف يمكن للظروف السياسية والاقتصادية أن تطغى على الإنجازات الرياضية، وتعيد كتابة تاريخ لحظة ظلت لعقود طويلة تُفهم على نحو خاطئ.