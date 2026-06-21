بسبب المونديال.. هاري كين يجمّد مفاوضات تجديد عقده مع بايرن ميونخ



قرر النجم الإنجليزي هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ الألماني، تعليق مفاوضات تجديد عقده الحالي مع العملاق البافاري، مفضلاً تأجيل كافة الخطوات الرسمية إلى حين انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 2026.



وأكدت شبكة «سكاي سبورتس» العالمية أن هداف الفريق البافاري قد أجرى بالفعل جولة من المحادثات الأولية الإيجابية مع إدارة النادي للوصول إلى اتفاق نهائي، إلا أن الطرفين استقرا على استئناف هذه المفاوضات ومراجعة البنود الأخيرة فور نهاية العرس العالمي، لضمان تركيز اللاعب الكامل داخل المستطيل الأخضر.



ووفقاً للتقارير الواردة من معقل النادي الألماني، فإن الإدارة تسعى لتحصين المهاجم المخضرم بعقد طويل الأمد. ومن المتوقع أن يمتد عقد كين الجديد مع بطل ألمانيا التاريخي حتى عام 2029 أو 2030، براتب سنوي يتماشى مع قيمته الفنية كأحد أبرز المهاجمين في العالم، وضمن خطة النادي للحفاظ على الهيكل الأساسي للفريق والمنافسة على الألقاب المحلية والقارية في المواسم المقبلة.



وقاد النجم هاري كين منتخب بلاده إنجلترا لتحقيق فوز عريض ومستحق على نظيره الكرواتي، بعد أن ساهم بشكل مباشر في صياغة انتصار «الأسود الثلاثة» بتسجيله هدفين حاسمين وصناعة آخر.



فرض كين نفسه نجماً مطلقاً للمواجهة بفضل تحركاته الذكية داخل منطقة الجزاء ورؤيته الثاقبة التي خلخلت الدفاع الكرواتي، ليؤكد مجدداً جدارته بقيادة خط الهجوم الإنجليزي. هذا الفوز الثمين يمنح المنتخب الإنجليزي دفعة معنوية هائلة وثلاث نقاط غالية تعزز موقعه في صدارة المجموعة وتؤمن مشواره نحو الأدوار المتقدمة.