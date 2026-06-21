مدرب اليابان يشكر الجماهير بعد فوز كبير على تونس في يوم تاريخي



أكد مدرب المنتخب الياباني هاجيمي مورياسو أن الحضور الكبير لجماهير بلاده في ملعب مونتيري كان عاملاً مهماً في دعم الفريق نحو تحقيق الفوز الكبير على تونس 4 - 4 في الجولة الثانية من مباريات المجموعة السادسة لكأس العالم 2026.



وأشار مورياسو إلى أن عدداً كبيراً من المشجعين حضروا إلى الملعب وغنوا مع الفريق ومنحوا اللاعبين الشجاعة والدعم، وكانت هتافاتهم طوال المواجهة أمام تونس تشجعهم وتدفعهم إلى الأمام، معرباً عن امتنانه الكبير لهم.



وأشار هاجيمي مورياسو في تصريحات للقناة الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إلى أن المباراة أقيمت في وقت متأخر بالنسبة للجماهير في اليابان، مؤكداً أن اللاعبين شعروا بمساندتهم رغم ذلك، حيث انطلقت المواجهة في اليابان عند الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، ومع ذلك تلقى الفريق الكثير من رسائل المؤازرة، وبفضل هذا الدعم تمكن اللاعبون من اللعب بشجاعة وثقة،.

ورداً على سؤال بشأن أهمية مشاركة عدد أكبر من اللاعبين واكتسابهم الخبرة خلال المونديال، أكد مورياسو أن اكتساب الخبرة في بطولة بحجم كأس العالم أمر بالغ الأهمية، موضحاً أن اللاعبين حافظوا على هدوئهم ونجحوا في تطوير مستواهم، معتبراً أن ما حدث يمثل خطوة مهمة جداً في مسار تطورهم المستقبلي.



وجاءت هذه التصريحات بعدما حققت اليابان فوزاً عريضاً على تونس برباعية نظيفة في المواجهة التاريخية التي حملت الرقم 1000 في تاريخ كأس العالم، لتودع تونس منافسات المونديال المقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا مبكراً من الدور الأول.