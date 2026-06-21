كأس العالم 2026.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم إلى ملاعب مونديال 2026، 2026 FIFA World Cup مع دخول البطولة مرحلة أكثر حساسية وإثارة، حيث تزداد أهمية كل نقطة في سباق التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

وتأتي مباريات اليوم في وقت تتزايد فيه الحسابات المعقدة للمجموعات، إذ تسعى بعض المنتخبات إلى حسم التأهل مبكرا، بينما تقاتل أخرى للحفاظ على آمالها في الاستمرار بالبطولة. ومن المنتظر أن تشهد اللقاءات ندية كبيرة وتكتيكا عالي المستوى بين الأجهزة الفنية، في ظل الرغبة المشتركة في تحقيق نتائج إيجابية.

وفي الوقت ذاته، تتطلع الجماهير العربية إلى ظهور مشرف لمنتخباتها، والتي ينوب عنها اليوم منتخبا السعودية ومصر، أملاً في تحقيق نتائج إيجابية تعزز حظوظهما في مواصلة المشوار العالمي.

وبين طموحات المنتخبات العربية ورغبة القوى التقليدية في فرض هيمنتها، تبدو الساعات المقبلة مليئة بالإثارة والندية.

مواعيد مباريات اليوم

إسبانيا ضد السعودية Spain vs Saudi Arabia

الساعة: 8 م بتوقيت الإمارات، 7 مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

القناة الناقلة: بي إن سبورتس ماكس 1.

بلجيكا ضد إيران Belgium vs Iran

الساعة: 11 مساءً بتوقيت الإمارات، 10 مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

القناة الناقلة: بي إن سبورتس ماكس 2.

جدول مواعيد مباريات يوم الاثنين 22 يونيو 2026 والقنوات الناقلة

أوروغواي ضد الرأس الأخضر Uruguay vs Cape Verde

الساعة: 02:00 صباحاً بتوقيت الإمارات، 01:00 صباحاً بتوقيت السعودية ومصر.

القناة الناقلة: بي إن سبورتس ماكس 1

نيوزيلندا ضد مصر New Zealand vs Egypt

الساعة: 05:00 صباحاً بتوقيت الإمارات، 04:00 صباحاً بتوقيت السعودية، 03:00 صباحاً بتوقيت مصر.

القناة الناقلة: بي إن سبورتس ماكس 2 + بي إن سبورت 4