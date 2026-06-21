غانا تستعيد بارتي قبل اختبار إنجلترا في المونديال

يُتوقع أن يكون توماس بارتي متاحاً للمشاركة في مباراة غانا الثانية بالمجموعة الثانية عشرة من كأس العالم أمام إنجلترا في بوسطن، رغم استمرار التدقيق في وضعه خارج الملعب، والذي يُلقي بظلاله على مشاركته في البطولة.

وغاب بارتي عن مباراة غانا الأولى في المجموعة أمام بنما في تورنتو، بعد منعه من دخول كندا بسبب مواجهته عدة تهم في المملكة المتحدة.

ولم يصدر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم موقفاً واضحاً بشأن بارتي أو مشاركته أمام إنجلترا، كما لا يُتوقع أن يصدر أي توجيهات للاعبين بخصوص المصافحة.

ومن المتوقع أن يصافح لاعبو إنجلترا لاعب الوسط بعد عزف النشيدين الوطنيين في مباراة الثلاثاء في بوسطن، حسبما ذكر موقع «أفريكا سوكر».